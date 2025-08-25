Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Cronaca
CronacaCoppa Italia, buona la prima. FolloGavo supera il turno
25 ago 2025
ANDREA CAPITANI
Cronaca
Coppa Italia, buona la prima. FolloGavo supera il turno

I minerari hanno sconfitto di misura il Camaiore con un gol di Mutton

L’esultanza dei compagni dopo il gol del vantaggio di Mutton (foto Agostini)

L’esultanza dei compagni dopo il gol del vantaggio di Mutton (foto Agostini)

Buona la prima per il Follonica Gavorrano, che batte di misura il Camaiore (1-0 il finale) e accede al primo turno della Coppa Italia di Serie D. Le due squadre partono a mille nonostante il caldo. Al 24’ biancorossoblù vicinissimi al gol: Lo Sicco da calcio piazzato la mette precisa sulla testa di Bernardini, che impatta a botta sicura. Di Biagio con un colpo di reni sventa. Dall’altra parte Magazzu ci prova su calcio di punizione, la palla viene deviata dalla barriera. Al 37’ ad essere impegnato è Pacini: Magazzu conclude indirizzando sotto la traversa, il portiere biancorossoblù devia in angolo. La prima frazione termina 0-0, nonostante l’insistenza dei ragazzi di Baiano di fronte al portiere ospite. Nella ripresa, al 9’ fiammata dei biancorossoblù: Pescicani accelera sulla sinistra e la mette in mezzo per Mutton, che di testa è chirurgico e porta il Follonica Gavorrano in vantaggio. Nella seconda frazione il Follonica Gavorrano controlla bene il possesso palla. Nel prossimo turno incontrerà l’Ostiamare.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere (17’ st Arrighi), Bernardini, Matteucci, Mutton (40’ st Bellini), Remedi (38’ st Marino), Fremura, Proietti (29’ st Mignani), Pescicani (29’ st Bucci), Lo Sicco, Giordani. All. Baiano.

CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Belli (17’ st Kthella), Marcucci, Casani, Accorsini, Luciani (39’ st Bertellotti), Bigica (21’ st Raineri), Bifini (31’ st Camaiani), Magazzu (26’ st Bartelloni A.), Bongiorni. All. Cristiani.

