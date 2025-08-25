Coppa Italia, buona la prima. FolloGavo supera il turno

CALCIO

Buona la prima per il Follonica Gavorrano, che batte di misura il Camaiore (1-0 il finale) e accede al primo turno della Coppa Italia di Serie D. Le due squadre partono a mille nonostante il caldo. Al 24’ biancorossoblù vicinissimi al gol: Lo Sicco da calcio piazzato la mette precisa sulla testa di Bernardini, che impatta a botta sicura. Di Biagio con un colpo di reni sventa. Dall’altra parte Magazzu ci prova su calcio di punizione, la palla viene deviata dalla barriera. Al 37’ ad essere impegnato è Pacini: Magazzu conclude indirizzando sotto la traversa, il portiere biancorossoblù devia in angolo. La prima frazione termina 0-0, nonostante l’insistenza dei ragazzi di Baiano di fronte al portiere ospite. Nella ripresa, al 9’ fiammata dei biancorossoblù: Pescicani accelera sulla sinistra e la mette in mezzo per Mutton, che di testa è chirurgico e porta il Follonica Gavorrano in vantaggio. Nella seconda frazione il Follonica Gavorrano controlla bene il possesso palla. Nel prossimo turno incontrerà l’Ostiamare.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere (17’ st Arrighi), Bernardini, Matteucci, Mutton (40’ st Bellini), Remedi (38’ st Marino), Fremura, Proietti (29’ st Mignani), Pescicani (29’ st Bucci), Lo Sicco, Giordani. All. Baiano.

CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Belli (17’ st Kthella), Marcucci, Casani, Accorsini, Luciani (39’ st Bertellotti), Bigica (21’ st Raineri), Bifini (31’ st Camaiani), Magazzu (26’ st Bartelloni A.), Bongiorni. All. Cristiani.