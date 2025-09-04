Tutti i segreti della pasticceria. A Mirabilia il pastry chef Carrara

L’occasione è a dir poco ghiotta. Imparare i trucchi e i segreti della pasticceria naturale direttamente da Damiano Carrara, uno dei più grandi pasticceri e volti tv, non è cosa di tutti i giorni. A Murabilia, la mostra mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde più importante della Toscana e fra le prime in Italia – domani, sabato e domenica sulle Mura di Lucca – oltre ai migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale ci sarà infatti anche Carrara, seguitissimo dal grande pubblico, che proprio in questi giorni torna sul piccolo schermo nei panni di giudice della trasmissione Bake off Italia.

E sarà proprio il pastry chef lucchese in persona – anche protagonista e vincitore insieme al fratello di Pechino Express 2024 – a svelare nella stupenda cornice di fiori e piante dall’Italia e dal mondo i segreti dei dolci della tradizione e non, come la mitica torta d’erbi lucchese, e le innovazioni che fanno bene alle nostre tavole. Murabilia, organizzata da Lucca Crea (società che ogni anno realizza il Festival Lucca Comics & Games) insieme al Comune di Lucca, quest’anno propone dunque un ospite d’eccezione. L’appuntamento con Carrara sarà domenica 7 settembre, alle 17 nell’Agorà Verde di Baluardo San Regolo dove presenterà ’Lucca Mia, tra erbi e tradizioni’.

La ciliegina sulla torta, si può dire, su quello che sarà il meglio del giardinaggio internazionale con oltre 200 espositori. Per Murabilia 2025 sono infatti attesi vivaisti, artigiani ed esponenti del settore gastronomia, con banchi in arrivo da tutta Italia e dall’estero (in particolare Francia, Slovenia e Germania), i quali offriranno al pubblico rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate. Già disponibile la prevendita on line dei biglietti per evitare file alla cassa, attraverso il portale web www.murabilia.com (disponibile anche il biglietto a data aperta). Tanti ospiti internazionali, mostre ed esposizioni tematiche, appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini e agli adulti, oltre 50 eventi in tre giorni tra incontri, conferenze con gli esperti e novità editoriali, a cui si aggiungono visite guidate, dimostrazioni dal vivo e workshop con i maestri del verde e la possibilità di visitare il magnifico Orto Botanico di Lucca, che ha superato i 200 anni d’età.

Fra le novità di quest’anno il ciclo di incontri Fior di Cucina, che invita i visitatori a scoprire i segreti della cucina naturale, sperimentare piatti preparati con ingredienti locali e di stagione, e riscoprire il valore del tempo, del gusto e della semplicità. Il programma dettagliato è su www.murabilia.com, utile anche per acquistare i biglietti in prevendita, tramite www.ticketone.it, e per saltare la fila.

Laura Sartini