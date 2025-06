Tutto pronto: la città diventa... White

Oggi alle 18,30 sul palco della musica di piazza Gramsci il taglio del nastro di White Carrara ‘Design here and Now’, di scena nel centro città fino al 28 settembre. All’inaugurazione la sindaca Serena Arrighi, l’assessore alla cultura Gea Dazzi e il curatore della White Carrara Domenico Raimondi, tra gli ospiti alcuni dei grandi designer italiani e internazionali protagonisti di questa nona edizione, tra cui Karim Rashid, Ross Lovegrove, Kickie Ciudikova, Massimo Giacon, che hanno creato progetti ad hoc per la città. E per tutta l’estate il centro storico di Carrara sarà un dinamico spazio espositivo con laboratori creativi a cielo aperto, luoghi di dialogo e confronto tra designer, architetti, artisti, artigiani e aziende, dove l’arte e il design potranno fondersi e generare nuove prospettive. Il museo Mudac di San Francesco ospiterà nella project room la sezione dedicata alle arti visive di Gianluca Sgherri con ‘Uninverso’, che sarà inaugurata domani alle 18, e la mostra in corso di Vincenzo Marsiglia ‘Stars and Dust’, a cura di Cinzia Compalati.

Non solo arte però, come sempre White Carrara ospita anche iniziative spontanee organizzate dalle attività commerciali. Per l’inaugurazione la sezione ‘Arte in tavola’ organizzata dal Ccn ‘Vivi Carrara’ a partire dalle 20: i locali del centro storico di Carrara propongono un piatto inedito, fondendo la tradizione culinaria carrarese con l’innovazione. Il Gramsci Bistrot proporrà i taglioni cacio e pepe con mazzancolle e lardo, il Grizzly 2.0 tris di mini tartare: pomodoro secco e grana, salsa bbq e bacon croccante, robiola e miele con focaccia calda, Cibart testaroli al pesto con fagiolini e patate, il Caffè la Borsa gnocchetti con pomodorini lardo di Colonnata ed erbette delle Apuane, Osteria La Piazza panino con lampredotto toscano e salsa verde, ‘Na ringa n do’ ravioli di baccalà e patate al crusco lucano, Merope’s Steakhouse carpaccio di chianina marinato secondo la tradizione toscana accompagnato da scaglie di parmigiano, cremazola, rucola e pomodorini. E ancora: ristorante Rebacco tagliolini al tartufo nero con mazzancolle di Livorno, Cammi Cammi lasagne al forno con verdure e gorgonzola cotte nel forno a legna, Caffè Crema Carrara acciughe alla povera con baccalà sommerso di lardo di Patanegra accompagnato da vino rosso di Candia.