Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaSuicidio assistitoBalneazione Forte dei MarmiVendemmiaMorta Linda TomeiLocale vip Santanchè
Acquista il giornale
CronacaVittoria Baldi nuovo direttore sanitario
6 set 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. Vittoria Baldi nuovo direttore sanitario

Vittoria Baldi nuovo direttore sanitario

Centro analisi Eurofins Lamm di Massa, Lucca e Pisa

La dottoressa Vittoria Baldi

La dottoressa Vittoria Baldi

Per approfondire:

Vittoria Baldi è il nuovo direttore sanitario del Centro analisi e medico diagnostico Eurofins Lamm per le province di Massa-Carrara, Lucca e Pisa. Classe 1965, originaria di Montignoso, la dottoressa Baldi ha maturato una solida esperienza professionale nell’ambito della Medicina del lavoro e della prevenzione, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in diverse strutture socio-sanitarie e prestigiose aziende italiane. Per conto di Eurofins Lamm si è occupata fino a oggi di visite specialistiche di Medicina del lavoro e del coordinamento del servizio presso numerose aziende clienti del territorio apuano. Un’attività che continuerà a svolgere.

"La scelta è stata una conseguenza naturale, frutto della competenza, della dedizione e della professionalità che Vittoria Baldi ha dimostrato negli anni", sottolinea Moreno Ferroni, ceo di Eurofins Lamm. "L’impegno prioritario sarà supportare lo sviluppo e la qualità dell’assistenza, anche in ambito digitale e tecnologico per diagnosi e risposte veloci, senza dimenticare che il patrimonio più importante di un’azienda sanitaria sono i propri professionisti e operatori", afferma Vittoria Baldi che opererà in stretta collaborazione con Niccolò Francioli, direttore delle strutture Eurofins Lamm di Prato e Pistoia, e Sirio Garbocci, direttore di Eurofins Biomedical a Monsummano.

A Massa, Eurofins Lamm è in via Massa Avenza nel complesso Palazzo Ruggine.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SanitàMedici