Vittoria Baldi nuovo direttore sanitario

Vittoria Baldi è il nuovo direttore sanitario del Centro analisi e medico diagnostico Eurofins Lamm per le province di Massa-Carrara, Lucca e Pisa. Classe 1965, originaria di Montignoso, la dottoressa Baldi ha maturato una solida esperienza professionale nell’ambito della Medicina del lavoro e della prevenzione, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in diverse strutture socio-sanitarie e prestigiose aziende italiane. Per conto di Eurofins Lamm si è occupata fino a oggi di visite specialistiche di Medicina del lavoro e del coordinamento del servizio presso numerose aziende clienti del territorio apuano. Un’attività che continuerà a svolgere.

"La scelta è stata una conseguenza naturale, frutto della competenza, della dedizione e della professionalità che Vittoria Baldi ha dimostrato negli anni", sottolinea Moreno Ferroni, ceo di Eurofins Lamm. "L’impegno prioritario sarà supportare lo sviluppo e la qualità dell’assistenza, anche in ambito digitale e tecnologico per diagnosi e risposte veloci, senza dimenticare che il patrimonio più importante di un’azienda sanitaria sono i propri professionisti e operatori", afferma Vittoria Baldi che opererà in stretta collaborazione con Niccolò Francioli, direttore delle strutture Eurofins Lamm di Prato e Pistoia, e Sirio Garbocci, direttore di Eurofins Biomedical a Monsummano.

A Massa, Eurofins Lamm è in via Massa Avenza nel complesso Palazzo Ruggine.