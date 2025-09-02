I vertici della sanità ora sono al femminile. Sei donne alla guida di reparti strategici

AREZZOUna svolta tutta al femminile per il San Donato di Arezzo. Da metà agosto sei professioniste hanno assunto la guida di reparti e servizi strategici. La dottoressa Federica Rosadini (nella foto) è la nuova direttrice della Uos odontoiatria – area provinciale Aretina, afferente alla struttura complessa guidata da Alessandra Romagnoli. Laureata a Siena, specializzata in ortognatodonzia e già referente per i percorsi odontoiatrici pediatrici e special needs, Rosadini vanta una lunga esperienza nel trattare piccoli pazienti fragili. Nel 2024 il suo nome era balzato alle cronache per l’intervento su un neonato di appena 20 giorni con un dente sovrannumerario. Alla Uos psicologia ospedaliera arriva Silvia Peruzzi, specialista in psicologia clinica e psicoterapia, con competenze in psiconcologia, emergenze e trauma. Dopo esperienze al Calcit e anni in Asl, guiderà un servizio che integra assistenza clinica, sostegno a caregiver e percorsi di umanizzazione delle cure.

Nomina importante anche in psichiatria: Milena Samoilovitch assume la direzione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura di Arezzo e Valdarno, portando con sé competenze in medicina di genere e un impegno riconosciuto per il coordinamento tra ospedale e territorio. La chirurgia senologica affidata a Ulpjana Gjondedaj, 41 anni, formazione tra Careggi e Arezzo, che guiderà un settore cruciale per la diagnosi e cura del tumore alla mammella. "Un tassello importante – sottolinea il direttore Marco De Prizio – che consolida la tradizione oncologica del San Donato". Nuovo volto anche per la cardiologia: Alessandra Sabini subentra a Leonardo Bolognese alla guida della Uoc che coordina Arezzo, Bibbiena e Sansepolcro.