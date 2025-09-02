Carabinieri, dopo tre anni il comandante Rubertà lascia il comando provinciale

Arezzo, 1 settembre 2025 – Questa mattina, nel Palazzo del Governo, il Prefetto ha ricevuto il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Claudio Rubertà, in occasione del suo prossimo trasferimento ad altro incarico.

Nell’occasione il Prefetto ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti del Colonnello Rubertà, sottolineando gli importanti risultati ottenuti dall’Arma sotto il suo Comando nell’attività di controllo del territorio, nonché i rilevanti successi investigativi, tra i quali quelli nel contrasto ai furti nel settore orafo e nella lotta allo spaccio di stupefacenti.

Il Prefetto ha inoltre voluto sottolineare il grande clima di collaborazione con il Colonnello Rubertà e con tutta l’Arma provinciale, che ha avuto nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica la sua massima espressione ed in seno al quale l’Ufficiale ha svolto il proprio ruolo con elevata professionalità e massima dedizione.

L’incontro è terminato con i più fervidi auguri di buon lavoro per il nuovo incarico e di nuovi ulteriori successi professionali.