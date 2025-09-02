Bucine. La lista “Sviluppo Comune” dice si al nuovo casello autostradale tra Arezzo e Valdarno

Arezzo, 02 settembre 2025 – La lista civica Sviluppo Comune di Bucine, rappresentata in consiglio comunale dai consiglieri Taranghelli e Ciapi, prende una posizione chiara e decisa: il nuovo casello autostradale a Laterina Pergine Valdarno è un’opportunità da sostenere senza esitazioni. «Abbiamo appreso in questi giorni della proposta avanzata dal primo cittadino Tassini – spiegano i rappresentanti della lista – e la sosteniamo pienamente». Secondo i consiglieri, la realizzazione dell’infrastruttura avrebbe un impatto positivo immediato sul territorio, con benefici significativi soprattutto per la parte sud-est del Comune di Bucine.

«Le infrastrutture efficaci ed efficienti – sottolineano – sono fondamentali per lo sviluppo. Un casello sull’A1, la più importante arteria stradale del Paese, garantirebbe nuova attrattività al mondo produttivo e commerciale locale e, al tempo stesso, offrirebbe a pendolari, turisti e viaggiatori ulteriori possibilità di mobilità». Oltre ai vantaggi in termini di crescita economica, viene sottolineato anche l’aspetto della sicurezza: un nuovo svincolo costituirebbe infatti uno snodo strategico in caso di chiusure obbligate di alcuni tratti dell’A1 tra Valdarno e Arezzo, evenienza che in passato ha causato non pochi disagi. La lista richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di completare la terza corsia verso Firenze, un intervento che aumenterebbe sicurezza e velocità nei collegamenti.

«Abbiamo bisogno di infrastrutture efficienti e sicure per essere al passo con i tempi – affermano –. Per quanto ci riguarda, sosterremo appieno questa posizione e nel prossimo consiglio comunale porteremo il tema all’attenzione del sindaco Nannini».Infine, l’appello diretto alla politica regionale: «Ci auguriamo che le imminenti elezioni in Toscana si giochino su temi concreti. Questo lo è, e in modo decisivo». La conclusione è netta: sì alle infrastrutture, non solo viarie ma anche digitali ed energetiche, considerate «elementi basilari per creare sviluppo». Continua quindi a far discutere la proposta di Tassini, che prevede la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale all’altezza di Ponticino. Si tratta, per l’appunto, di una proposta. Difficile che Autostrade per l’Italia, almeno nell’immediato, la prenda in considerazione. Tra l’altro c’è da sbloccare anche l’iter per i lavori della terza corsia tra Incisa e Valdarno, per i quali c’è già un progetto depositato.