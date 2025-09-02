Sansepolcro ospita l’onorevole Vannacci – “Un’altra Europa è possibile”

Arezzo, 2 settembre 2025 – Sabato 6 settembre alle 18:30, nella Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro, si terrà l’incontro pubblico con l’On. Roberto Vannacci, europarlamentare e vice segretario federale della Lega.

L’iniziativa, dal titolo “Un’altra Europa è possibile”, rappresenta un momento di confronto con i cittadini sui grandi temi dell’attualità europea, sulle prospettive politiche del centrodestra e sul ruolo dell’Italia nel nuovo scenario internazionale.

Ad aprire l’evento sarà Riccardo Marzi, Vicesindaco di Sansepolcro, mentre i lavori saranno moderati da Antonello Antonelli, Presidente del Consiglio Comunale. Luca Ciavattini, Segretario della Lega Sansepolcro, in merito alla visita del Vice Segretario Federale ha dichiarato: “La visita dell’On. Vannacci è un’occasione importante per riflettere non solo sul futuro dell’Europa, ma anche sulla nostra Toscana. Così come un’altra Europa è possibile, anche un’altra Toscana è possibile.

“Negli ultimi anni i principali capoluoghi toscani hanno scelto di voltare pagina, affidandosi al centrodestra: da Arezzo a Pisa, da Siena a Grosseto fino a Massa. È un segnale chiaro: i cittadini chiedono concretezza, sicurezza, sviluppo e buona amministrazione.

Ora è arrivato il momento che anche la Regione Toscana possa essere guidata dal centrodestra, per dare finalmente risposte ai territori e costruire una visione nuova e moderna della nostra comunità”. L’incontro sarà aperto a tutti i cittadini e costituirà un importante momento di partecipazione e ascolto.