Cavriglia, fino al 1° ottobre sarà possibile richiedere il “contributo affitto”

Arezzo, 1 settembre 2025 – Da oggi e fino al 1° ottobre sarà possibile, per i soggetti in possesso dei requisiti, presentare domanda per il riconoscimento di un contributo ad integrazione del canone di locazione 2025.

Tale possibilità è riconosciuta a chi rientri in almeno una delle seguenti categorie: 1. nucleo familiare composto soltanto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data del bando, il 65° anno di età; 2. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3).+

Nel caso di minori: presenza di minore invalido o con handicap grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3); 3. nucleo familiare composto da un solo genitore, con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni.

I requisiti per l’ammissione sono disponibili e scaricabili al seguente link: https://www.comune.cavriglia.ar.it/bandi-e-concorsi-comunali/contributo-affitto- 2025-bando-unico-per-l-assegnazione-di-contributi-ad-integrazione-del-canone-di- locazione.html

Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione, successivamente al ricevimento delle risorse regionali assegnate al Comune di Cavriglia e alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione; entro e non oltre il 31 gennaio 2026 tutti gli ammessi al beneficio sono pertanto tenuti a far pervenire al Comune di Cavriglia le ricevute degli avvenuti pagamenti del canone di affitto.

La domanda, debitamente compilata e corredata dagli allegati richiesti, potrà essere inviata in una delle seguenti modalità:  Tramite Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] ;  Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] . ar.it;

 A mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavriglia in Viale P. di Piemonte, 9 negli orari di apertura al pubblico;  Spedita a mezzo posta tenendo presente che farà fede la data di arrivo al protocollo, al seguente indirizzo: Comune di Cavriglia, Viale Principe di Piemonte, 9 – 52022 Cavriglia