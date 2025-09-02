Al via la campagna abbonamenti TFT e LFI 2025 – 2026 con tariffe invariate

Arezzo, 2 settembre 2025 – E’ partita ieri, lunedì 1° settembre la campagna abbonamenti di Trasporto Ferroviario Toscano (TFT) e La Ferroviaria Italiana (LFI) per l’anno scolastico 2025 – 2026.

Fino a domenica 14 settembre è possibile sottoscrivere gli abbonamenti settimanali, mensili, trimestrali, dieci mesi (settembre 2025 – giugno 2026) o annuali sulle linee ferroviarie Arezzo - Stia e Arezzo – Sinalunga con tariffe invariate rispetto allo scorso anno. Abbonamenti invariati su treni sempre più moderni e sicuri.

“LFI e TFT, insieme a Regione Toscana, hanno scelto di non aumentare i prezzi degli abbonamenti – spiegano Maurizio Seri, amministratore unico di TFT, e Bernardo Mennini, presidente di LFI – per consolidare il rapporto con i nostri utenti e convincere chi ancora non lo fa che viaggiare in treno è una scelta vincente: consente di risparmiare, ridurre lo stress e spostarsi in sicurezza.

Negli ultimi anni il numero degli abbonati è cresciuto costantemente, grazie a un servizio di mobilità efficiente e innovativo e a una flotta di treni caratterizzata da bassi consumi energetici e da elevati standard di comfort e qualità per i passeggeri.

È stato inoltre confermato il servizio di vigilanza a bordo, molto apprezzato dagli utenti perché contribuisce a prevenire situazioni di disagio e a garantire un viaggio più sereno. Parallelamente, TFT sta valutando l’assunzione di nuovo personale viaggiante per rafforzare ulteriormente la presenza a bordo e tutelare i passeggeri.

A queste misure si aggiungono le 32 telecamere di videosorveglianza già attive sui convogli e i 16 posti riservati alle donne, collocati vicino alla cabina di guida”. Come acquistare gli abbonamenti. Gli abbonamenti possono essere acquistati presso la biglietteria in via Piero della Francesca 1 ad Arezzo oppure online, sul sito www.trasportoferroviariotoscano.it nella sezione dedicata ai titoli di viaggio e nelle rivendite TFT dislocate sul territorio.

L’elenco delle rivendite è disponibile sul sito del Trasporto Ferroviario Toscano. Per poter portare gli abbonamenti in detrazione nel 730, è necessario che il pagamento sia tracciabile e, pertanto, l’acquisto deve essere effettuato con carta bancaria, bonifico o altre modalità.

Info biglietteria. Il ticket point in via Piero della Francesca 1 ad Arezzo è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 13.30, e il lunedì e giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17. Gli ultimi tre giorni e i primi due giorni lavorativi del mese, la biglietteria è aperta dalle ore 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 -18.30.

Chiuso la domenica e nei giorni festivi. Per tutte le informazioni, è possibile telefonare al numero 800 100403, gratuito da rete fissa, e al numero 199 122344 da mobile al costo del proprio piano tariffario.