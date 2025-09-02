Arezzo al via il corso triennale per idraulici della Scuola Edile di Arezzo

Arezzo, 2 settembre 2025 – Alla Scuola Edile di Arezzo torna anche quest’anno l’appuntamento con i percorsi IFP – Istruzione e Formazione Professionale rivolti ai giovani.

Il direttore Andrea Bigazzi ha presentato all’InformaGiovani la quinta edizione del corso triennale per idraulici, pensato per ragazzi dai 14 ai 17 anni che scelgono di intraprendere un percorso professionale alternativo alla scuola tradizionale.

Il progetto prevede tre anni di formazione con una forte componente pratica: per due anni gli studenti svolgeranno stage aziendali di 400 ore ciascuno, pari a circa due mesi e mezzo l’anno.

Tra le opportunità più significative figura la possibilità per i più meritevoli di partecipare al programma Erasmus, con periodi di stage all’estero, principalmente in Spagna, grazie alle borse di studio regolarmente finanziate alla Scuola Edile.

Bigazzi ha ricordato che le iscrizioni chiuderanno il 14 settembre e ha invitato i giovani interessati a contattare la Scuola Edile – Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Arezzo per tutte le informazioni. www.scuolaedile.ar.it