Prove, buona la prima. Stress test sui cavalli sulla lizza che scotta. Rossi vola all’esordio

Primo giorno di prove dei giostratori e già tanto agonismo lungo la lizza. Anche in considerazione che con l’introduzione della simulata il giovedì, di fatto gli allenamenti regolari dei giostratori contro il Buratto finiscono già domani. Tempi brevi dunque per chi eventualmente deve preparare un nuovo cavallo o rivedere traiettoria e tiro. A Porta Crucifera i due titolari sono scesi sulla lizza con gli stessi cavalli utilizzati nella notturna di giugno, che molto probabilmente saranno anche quelli da Giostra. Gabriele Innocenti su Romina è apparso molto sicuro e dopo qualche colpo di assestamento è riuscito a centrare anche il 5. Molto meticolosamente sta lavorando Lorenzo Vanneschi con Skate, il cavallo che ha fatto esordire a giugno e con il quale sta trovando sempre un maggiore affiatamento anche se i tiri in questa prima giornata non sono stati così impeccabili. Gabriele Innocenti ha provato anche con Chicca, ma i tiri sono stati molto meno precisi e il 5 non è venuto. Stessi binomi di giugno anche per il quartiere di Porta Sant’Andrea. Saverio Montini in sella a Bianca al primo tiro ha colpito il 4, ma al secondo ha subito trovato il 5. Un tiro che però non riesce ancora a garantire con la sua solita continuità. Sempre più affiatato Tommaso Marmorini con Toro Seduto con il quale ha trovato il 5 subito al primo tiro e si è immediatamente confermato nel secondo. Matteo Bruni con Priscilla ha provato insieme ai titolari a conferma di quanto venga ormai tenuto in considerazione dal quartiere. Ma in questa prima giornata di prova non è stato molto preciso sul tabellone, seppur abbia sempre costellato la zona intorno al cinque. Occhi puntati sul giovane Elia Verni che venerdì esordirà nella Prova generale al fianco di Bruni. In sella a Gemma è andato migliorando carriera dopo carriera anche se non è mai riuscito a colpire pulito il centro. E’ stata poi la volta dei campioni della lizza e vincitori dell’ultima Giostra: i gialloblù di Porta Santo Spirito. Gianmaria Scortecci ha provato a lungo Doc anche con carriere a vuoto e in questa prima giornata i tiri non sono stati impeccabili come sempre. E lui stesso ha fatto trapelare una certa insoddisfazione. Elia Cicerchia in sella a Toni ha fatto carriere veloci e pulite: al primo tiro ha rotto il cartellone nella zona del cinque e al secondo lo ha cancellato completamente. Poi in lizza e fratelli Pineschi che si contenderanno il posto nella Prova Generale con Elia Taverni. A chiudere la prima giornata di prove il quartiere di Porta del Foro che si è presentato con cavalli in perfetto ordine: toelettati e muscolati al meglio come era abitudine di Enrico Vedovini da giostratore. E i risultati sono stati ugualmente eccellenti. Francesco Rossi su Hollywood ha esordito col 5 e ha replicato al secondo tiro. Matteo Vitellozzi in sella a Lakota e con un vistoso tutore al braccio destro ha trovato invece il centro al secondo tiro. Ancora più sicuro e preparato che a giugno il giovanissimo Giulio Vedovini. Carriera perfetta in sella ad Ice e un 5 pieno da professionista.