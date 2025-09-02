Lavori per il nuovo sistema fognario di via Romana, modifiche alla viabilità

Arezzo, 2 settembre 2025 – Per consentire l’esecuzione di alcuni lavori propedeutici al completamento del nuovo sistema fognario di via Romana ad Arezzo, mercoledì 3 Settembre la circolazione su viale Dante sarà interrotta tra le ore 9:00 e le 17:00.

In questa fascia oraria, il traffico veicolare sarà dirottato su via Romana sia in ingresso che in uscita dalla città. Al termine dei lavori la circolazione su viale Dante riprenderà mantenendo una sola corsia al traffico veicolare precisamente quella in uscita dalla città in direzione Olmo, mentre il traffico in ingresso sarà mantenuto su via Romana.