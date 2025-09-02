Insieme per la sfida al Buratto. Il nostro racconto con Teletruria

AREZZO

Partnership tra La Nazione e Teletruria per la Giostra del Saracino. Due testate storiche aretine che hanno sempre seguito e contributo alla promozione della più grande manifestazione cittadina. A parlare del progetto è Paolo Dottori, amministratore delegato e direttore editoriale di Teletruria.

Dottori, come nasce questo rapporto nel nome della Giostra?

"Nasce per dare ancora più forza e vigore a due entità che hanno sempre seguito con passione e professionalità la Giostra del Saracino. La Nazione praticamente da sempre e noi da cinquant’anni con la prima ripresa sulla Giostra fatta da Fulberto Felciai. Il patrocinio di quest’anno va in quella direzione"

Come seguirà quest’anno Teletruria la Giostra?

"La novità più grande riguarda il fatto che, insieme a Corrado Menchetti, abbiamo montato al parco Pertini di viale Giotto un maxi schermo di ultima generazione, nel quale andranno in onda tutte le nostre trasmissioni sulla Giostra da giovedì fino a domenica con la diretta della sfida al Buratto. Un omaggio che abbiamo voluto fare alla città e in particolare alle famiglie, agli anziani e a tutte quelle persone che magari hanno difficoltà a recarsi in Piazza Grande. Nel verde del parco c’è la possibilità di stare seduti e di godersi il Saracino".

Su cosa punteranno i programmi di avvicinamento alla Giostra?

"Tutti i giorni seguiremo le prove dei giostratori in Piazza Grande, ma anche la vita serale nei quartieri con interviste a tutti i protagonisti. Racconteremo come ogni anno la Giostra in tutte le sue sfaccettature".

Che squadra metterà in campo Teletruria per seguire tutto questo?

"Ci saranno all’opera circa una trentina di persone. Non un battitore unico, ma una squadra unita che si dà molto da fare. Dal direttore delle news Alex Revelli, alla coordinatrice di redazione Simona Santi Laurini, a Barbara Perissi, Maddalena Pieroni, Luca Tosi e Riccardo Ciccarelli, oltre alla grande collaborazione del comparto tecnico. Ad aiutarci a commentare le prove saranno due esperti di Giostra come l’ex giostratore Carlo Farsetti e il preparatore Fise Riccardo Poderini. Come sempre la Giostra del Saracino ci drena molte risorse, ma devo dire ci dà anche grandi soddisfazioni".

So.Fa.