Quando l’atletica non ha età. Al campo scuola sono di scena i Campionati regionali Master

Un fine settimana carico di emozioni attende la nostra città in occasione del doppio appuntamento di gare al campo scuola degli Oliveti di Massa. Con il patrocinio del Comune, assessorato allo sport, e della Provincia, avranno luogo infatti i Campionati regionali Master sotto l’egida dei Runnerini Doc Afaph di Massa e dell’associazione ’Il Gregge Ribelle’ di Siena, capitanata da Patrizia Liverani.

La manifestazione, valida per il trofeo Station 192, vedrà anche la cerimonia di premiazione per i titoli Master della Fidal del 2024 alla presenza delle autorità della Federazione. In campo atleti toscani e non si contenderanno i titoli regionali nelle diverse discipline di corsa (100 metri, 200, 400, 400 ostacoli, 800, 3000, 3000 siepi, 1500, marcia), salti (alto, lungo, triplo) e lanci (peso, martello, giavellotto e disco).

Il via alla kermesse sarà dato oggi con la cerimonia di consegna dei titoli e poi prenderanno il via le varie gare grazie anche alla collaborazione delle due società che godranno del supporto logistico di società ’amiche’: Gas Runners Massa, Polisportiva Azzano e Gp Parco Alpi Apuane, con il presidentissimo e speaker Graziano Poli. Presenti naturalmente i volonrari dei Runnerini Doc Afaph e dell’associazione ’Il Gregge Ribelle’.

A difendere i colori di casa dei Runnerini Afaph tre validi atleti: Wang Lun che si cimenterà su 800 e 1500 metri, Mario Grassi che correrà anche lui gli 800 metri e Alessandro Bianchi in gara sui 3000 metri.