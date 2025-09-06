Crollo roccioso sul Monte Altissimo, paura per 5 alpinisti. Complesso salvataggio in parete

Massa Carrara, 6 settembre 2025 – Cinque alp inisti salvati sulla Cresta degli Angeli, sul Monte Altissimo, sorpresi da uno smottamento roccioso. Uno degli escursionisti è stato colpito dalla frana ed è rimasto ferito. Lungo e complesso intervento dei soccorritori per il quale è stato necessario anche l’impiego dell’elisoccorso Pegaso 3.

Attivati dalla Centrale Operativa per la segnalazione di un alpinista bloccato in parete, i soccorritori, una volta sul posto, hanno constatato la presenza di due cordate in difficoltà, per un totale appunto di cinque persone. L'intervento si è svolto in condizioni estremamente complesse, a causa del crollo di un intero diedro roccioso che ha colpito uno dei climber, causandone il ferimento.

Il tecnico dell’elisoccorso è stato calato in parete fino alla sosta per mettere in sicurezza l’area e ricevere il medico. In un secondo momento, il tecnico ha raggiunto il ferito circa 30 metri sotto la sosta. Stabilizzato il paziente, il soccorritore ha risalito la parete per calare medico e barella, consentendo l’imbarco e l’evacuazione dell’infortunato in parete, in condizioni di totale esposizione, con verricello. Considerato l’elevato rischio residuo di caduta massi e la situazione critica dell’intero settore, sono stati tratti in salvo anche altri tre alpinisti rimasti bloccati in parete.

L’operazione è proseguita al ritorno dell’elicottero dall’ospedale di Cisanello. Il recupero si è rivelato particolarmente impegnativo a causa della verticalità della parete, della friabilità del terreno e della vicinanza delle pale dell’elicottero alla parete rocciosa. Attivata anche una squadra di tecnici del Soccorso Alpino della Stazione di Massa, in pronta partenza dalla base d’elisoccorso in caso di supporto.