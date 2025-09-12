Torna la sfida letteraria “Shelley Project“. Professionisti e studenti

Torna nel weekend, 13 e 14 settembre, la seconda edizione di Shelley Project, che si svolge nei mesi di settembre (scrittori non professionisti) e novembre 2025 (studenti delle scuole secondarie di II grado). Il progetto si presenta come confronto letterario tra scrittori: ogni scrittore dovrà scrivere un breve racconto fantastico inedito (horror/thriller/fantasy/gothic e fantascienza), creando la propria opera nei luoghi legati a Mary Shelley, quindi Bagni di Lucca, Lucca, Viareggio e l’intera Lucchesia.

Lo Shelley Project nasce dalla volontà di riproporre la leggendaria sfida letteraria che si svolse a villa Deodati, già Villa Belle Rive, a Cologny, su lago di Ginevra in Svizzera, il 16 giugno 1816 quando gli amici Lord George Gordon Byron, il suo medico John William Polidori e il poeta Percy Bysshe Shelley, insieme alla sua futura moglie Mary Wollstonecraft Godwin e alla sorellastra Claire Clairmont, decisero di cimentarsi in una sorta di "sfida" letteraria: ciascuno di loro avrebbe scritto il proprio racconto horror per poi confrontarsi nelle sere successive.

Da quella sfida nacquero due delle storie più interessanti di tutta la letteratura horror: Polidori scrisse "Il Vampiro", il primo racconto sui vampiri della storia, inventando di fatto un filone, mentre Mary Shelley ideò il famosissimo "Frankenstein o il moderno Prometeo", che sarà pubblicato due anni dopo, nel 1818). Shelley Project intende riproporre e omaggiare proprio quel momento, realizzando un confronto letterario mosso dal profondo e sconfinato potere della fantasia.

Si parte dunque questo weekend (per poi proseguire e terminare il successivo) con gli scrittori non professionisti che si ritroveranno a Bagni di Lucca per poi essere accompagnati ciascuno in una delle stanze di Villa Webb dove potranno iniziare il lavoro di scrittura del proprio racconto originale e inedito, da consegnare ultimato dopo 9 ore.

Marco Nicoli