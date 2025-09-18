Strade, Salanetti e parchi. Le richieste dei cittadini

Una delle domande più gettonate rivolte al sindaco, Leonardo Fornaciari, ha riguardato viale Marconi, (che prenderà il nome di Stefani, uno dei fondatori della Sofidel), la strada che conduce dalla piazza Orsi, dove ha sede il Municipio di Porcari, fino a via del Centenario. E proprio ieri mattina sono partiti gli interventi per la gettata del cemento architettonico sui marciapiedi. Mai domanda fu, quindi, più attuale nell’ambito dell’iniziativa "Un gelato con il sindaco", un viaggio itinerante per le varie zone del paese da parte del primo cittadino, per ascoltare questioni, proposte, suggerimenti da parte della comunità e sulla sua idea di gestione del territorio. La gente che si trasforma in...asssessore e che dice la sua su come affronterebbe un certo tipo di problema. Si è partiti martedì sera, 16 settembre, alla gelateria Pacini, in centro, in piazzetta Uda. La partecipazione è stata buona, anche se qualcuno si è distratto, a volte, perché in contemporanea stava andando in onda la partita di Champion’s League tra la Juventus e il Borussia Dortmund.

"Ci siamo messi in circolo come si vede nei film americani sugli alcolisti anonimi – spiega con ironia Fornaciari – per avere un contatto più ravvicinato, soprattutto per creare un clima di maggiore affinità, della seriea siamo tutti qui sullo stesso piano. I quesiti che mi sono stati posti hanno spaziato, come prevedibile, a 360 gradi. In pole position chiaramente Salanetti. Ho informato sulla mozione della minoranza e del ricorso al Tar contro l’autorizzazione all’impianto da parte della Regione, ricevendo piena solidarietà. Poi viale Marconi, anche qui hanno anticipato di poche ore il completamento dell’opera. Altre richieste quelle sui giochi nei parchi pubblici. La partita ha influito sulle presenze, però sono soddisfatto. E’ andata bene".

I prossimi appuntamenti sono: il 23 settembre al bar gelateria Pineta, il 30 settembre al bar Cavallino in via Carlotti; il 7 ottobre alla gelateria Vidò, via Romana Ovest. Sempre alle 21. E’ probabile che nei successivi appuntamenti si comincia pure a parlare di politica, con le amministrative che sotto la Torretta sono previste tra poco più di dodici mesi.

Massimo Stefanini