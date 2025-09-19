Comics&Games omaggia i lucchesi. Ai cittadini sconti su ticket e sosta. In più il “patto“ con Confcommercio

Per il sindaco Mario Pardini era un obiettivo inseguito sin dal primo giorno e che oggi finalmente si realizza, incasellando tutte le componenti necessarie, come sinergie utili e anche burocrazie ineluttabili. Per i lucchesi reisdenti nel Comune arrivano speciali scontistiche sia sul biglietto per i Comics sia - per chi magari vuole godersi le aree gratuite - per il parcheggio.

A presentare l’iniziativa che sarà immediatamente varata in questa edizione, la 59esima, di Lucca Comics & Games, ieri a Palazzo Guinigi sono convenuti oltre al pirmo cittadino, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, l’amministratore unico di Lucca Plus, Roberto Di Grazia, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, il vice presidente di Confcommercio Samuele Cosentino, alla presenza del presidente della Commissione Città di Lucca, Charles Di Benedetto. Ospite d’eccezione l’artista Sergio Algozzino. La novità è presto detta: Lucca Crea, con il Comune di Lucca e Lucca Plus, realizzerà 10.000 voucher con uno sconto di 7 euro per il primo e ultimo giorno di manifestazione per i residenti del Comune di Lucca.

La promozione poi proseguirà in collaborazione con Confcommercio nella settimana successiva all’inaugurazione delle mostre di Palazzo Guinigi. Saranno disponibili cartoline con codici sconto che verranno distribuite sul territorio a settembre da Lucca Plus e in ottobre dagli esercenti che aderiranno al progetto. La distribuzione avverrà dal 25 settembre al 3 ottobre al punto accoglienza turistica di Piazzale Verdi. Sarà qui che si potranno ritirare i voucher con il codice che, utilizzato al momento dell’acquisto del biglietto, garantirà uno sconto sul titolo di accesso giornaliero nei giorni di mercoledì 29 ottobre (biglietto scontato a 16, anziché 23 euro) e domenica 2 novembre (biglietto scontato a 21, anziché 28 euro ). I codici saranno utilizzabili sul portale di Ticketone fino al 10 ottobre.

Per i cittadini lucchesi che avessero già acquistato in precedenza un biglietto giornaliero per i giorni interessati dalla promozione, Lucca Plus metterà a disposizione un voucher del valore di 7 euro, spendibile entro il 31 marzo 2026 presso le casse automatiche del parcheggio Mazzini. Il voucher potrà essere ritirato esibendo il titolo acquistato online in precedenza sempre dal 25 settembre al 3 ottobre presso l’Ufficio Accoglienza Turistica in Piazzale Verdi (Vecchia Porta San Donato) ogni giorno dalle 10 alle 18.30 festivi inclusi.

Laura Sartini