Il film “I love Lucca Comics“ debutta alla Festa del Cinema di Roma

“I love Lucca Comics & Games“ è pronto a conquistare il grande schermo con la sua anteprima ufficiale alla Festa del Cinema di Roma. Il film-documentario che racconta l’anima - e la città - del più grande community event del mondo sarà presentato nella sezione FreeStyle Arts della ventesima edizione. Un’occasione unica per vivere in anteprima assoluta l’energia e le emozioni della manifestazione che ha rivoluzionato il modo di fare cultura popolare, trasformandosi in un fenomeno internazionale. Sfileranno sul carpet i protagonisti del documentario, che con le loro storie hanno raccontato Lucca Comics & Games. L’attesissimo evento cinematografico sarà poi disponibile nelle sale italiane per tre giorni, il 10, 11 e 12 novembre 2025, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Le prevendite apriranno ufficialmente il 24 settembre e sarà possibile acquistare i biglietti direttamente da questo link. Prodotto da All At Once, partner produttivo di I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, la società organizzatrice del Festival, I love Lucca Comics & Games è il primo film che esplora la manifestazione dall’interno, restituendo, attraverso la forza del cinema, l’immagine prismatica di una realtà unica nel panorama culturale internazionale. Il film nasce da un’idea di Andrea Romeo (produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once) e di Manlio Castagna (scrittore, regista e critico cinematografico), che ne firma anche la regia e la sceneggiatura con la collaborazione di Giulia Giapponesi e Alessandro Diele, e la supervisione editoriale di Anita Rivaroli.

Ad accompagnare i titoli di coda del film, il brano inedito “Lucca Around”, scritto da Frankie hi-nrg mc e interpretato eccezionalmente da Lillo Petrolo.