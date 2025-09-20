La Storia in scena “La rivolta degli straccioni“

“La rivolta degli straccioni” di Marco Brinzi, portato in scena insieme ad Alberto Paradossi, è un evento organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Lo spettacolo gratuito è in programma oggi alle 18 nella sala auditorium del museo dell’Antica Zecca di Lucca (al piano inferiore della Casermetta San Donato con accesso direttamente da Piazzale Verdi.

"Si ispira – racconta Marco Brinzi che ha redatto il testo su commissione del Sistema Museale lavorando su opere quali “La sollevazione degli straccioni” di Renzo Sabbatini e “Orazione ai nobili di Lucca” di Giovanni Guidiccioni - agli eventi storici occorsi a Lucca tra il 1531 e il 1532: una rivolta popolare guidata soprattutto da tessitori e artigiani contro le leggi che favorivano i mercanti. Gli insorti ottennero inizialmente la revoca della norma e maggiore rappresentanza politica, ma i disordini continuarono fino a quando i nobili repressero la rivolta con la forza. I capi furono puniti duramente, ma alcune conquiste sociali non vennero revocate. L’episodio rimase simbolo di tensione tra oligarchia e classi popolari e viene ricordato ancora oggi come un significativo momento di lotta per i diritti”.

Marco Brinzi è stato quest’anno in tournée con lo spettacolo “L’Ispettore Generale di Gogol’” prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano, reduce da “Lisistrata” al Teatro Greco di Siracusa in estate è stato a Venezia come interprete di “Elisa, io la volevo uccidere” di Leonardo Di Costanzo, in concorso all’ultima Mostra Internazionale del Cinema.

Alberto Paradossi, considerato uno dei volti emergenti del cinema e della televisione italiana, nel 2024 è stato protagonista di “Zamora” di Neri Marcorè e in TV è noto per le serie “Guida astrologica per cuori infranti”, “Romanzo Famigliare” e “Studio Battaglia”.

È possibile prenotare telefonando al numero 0583 582320 (dalle 9,30 alle 12) o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]