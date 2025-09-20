Forza Italia, la spinta di Bergamini “E’ una corsa contro il tempo. Ma vogliamo provare a vincerla“

"Sette capoluoghi di provincia su dieci sono amministrati dal centrodestra: è tempo che anche in Regione la nostra coalizione sia messa alla prova": Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia e capolista nel collegio di Lucca alle prossime elezioni del 12 e 13 ottobre, lancia la sfida per il governo regionale. L’ha fatto durante la presentazione degli otto candidati lucchesi avvenuta ieri pomeriggio in un locale del centro, a pochi passi dalla statua di Giacomo Puccini.

Il tempo è poco, l’attenzione verso le elezioni sinora modesta, ma Forza Italia promette il massimo impegno, anche per provare a centrare l’elezione di un consigliere regionale da queste parti.

"E’ una corsa contro il tempo – ha spiegato l’onorevole Deborah Bergamini – che vogliamo chiudere con un buon risultato, è una sfida che merita tutto l’impegno, una sfida difficile ma se non verrà vinta i prossimi cinque anni non saranno allegri per i toscani: Giani è sostenuto da una coalizione che ha nel suo programma provvedimenti come il reddito di cittadinanza che sono profondamente sbagliati. E’ tempo per la Toscana di tornare a essere una regione normale, penso per esempio sulla sanità dove esiste un apparato burocratico più che una struttura al servizio di chi ne ha bisogno. Poca pubblicità alle elezioni? Vero, forse non c’era interesse da parte di chi governa a pubblicizzare le elezioni, forse non si vuole far sapere a tanti, compresi agli elettori del Pd, che c’è il rischio che governi una coalizione che dovrà fare i conti con i 5 Stelle".

Con Bergamini, ecco Carlo Bigongiari, Romina Mariotti, Giovanni Minniti, Marzia Lucchesi, Niccolò Alberti, Luca Bianchi, Laura Lucchesi.

"Sono tutte persone – ha aggiunto Bergamini – che portano competenza e voglia di cambiamento, sono le migliori risorse a disposizione nella nostra provincia per il cambiamento di una Regione che non è normale, basti pensare a quale trattamento riservi alle aziende ma anche ai suoi cittadini in termini di diritto alla salute e ai soldi che vengono sprecati nonostante la Toscana abbia l’Irpef più alta d’Italia e la Tari una delle più alte e sia uno dei territori d’Europa a maggior rischio idrogeologico".

"La presenza dell’onorevole Bergamini nella nostra lista come capolista nel nostro collegio – ha aggiunto il segretario provinciale Carlo Bigongiari – è una circostanza speciale. La nostra è una lista che rappresenta davvero tutto il territorio e che ha come sue priorità tre parole che sono declinabili in più modi: sicurezza, solidarietà e sviluppo".