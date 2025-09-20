Gesti vandalici a bordo del bus ”Inciviltà da parte degli studenti“

I bus nell’occhio del ciclone sono quelli che viaggiano lungo la linea E11 che da Lucca arriva a Segromigno sulla corsa delle 14.05. In pratica il rientro da scuola. E’ qui che, a bordo dei bus, con una frequenza che Autolinee Toscane non esita a definire “inaccettabile“, si verificano episodi di inciviltà.

Giovani fuori controllo, pronti a aggredire sia il personale dipendente a bordo dei bus, autisti e controllori, sia gli altri passeggeri. Senza contare i danni che possono recare con questi comportamenti fuori controllo ai mezzi stessi. La lettera di richiamo arriva da Autolinee Toscane, e potrebbe precedere provvedimenti seri. “Purtroppo, con la riapertura dell’anno scolastico – segnala l’azienda di trasporto pubblico – , si stanno verificando episodi di inciviltà, in violazione delle normali norme di civile convivenza e della Carta dei Servizi, sui propri bus a danno dei propri lavoratori e dei clienti del servizio di trasporti pubblico. In particolare, tali episodi si stanno ripetendo con inaccettabile frequenza sulla Linea E11 che da Lucca arriva a Segromigno sulla corsa delle 14,05“.

“At-autolinee toscane, ricordando che a bordo dei propri bus c’è un sistema di videoregistrazione le cui immagini sono a disposizione delle istituzioni autorizzate e interessate, ribadisce la propria disponibilità a realizzare con gli istituti scolastici e le famiglie degli studenti, azioni che possano servire a far capire agli studenti l’importanza di tenere comportamenti rispettosi delle persone e dei mezzi che svolgono un servizio a favore di tutta la comunità e di quanto siano da evitare, sia civilmente che penalmente, comportamenti che violano le norme e che si possano configurare come potenzialmente rischiosi per la sicurezza del trasporto pubblico“.