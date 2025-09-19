Casa, mercato solido. L’analisi e le prospettive

Stabilità e solidità: ecco le parole chiave per il mercato immobiliare residenziale della provincia di Lucca nel primo semestre 2025. La domanda è costante e l’interesse è particolarmente forte verso le aree di maggior pregio: lo affermano Armando Barsotti e Simone Casani, rispettivamente presidente e vicepresidente di FIAIP Pisa-Lucca (la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ndr), che sottolineano come il comparto stia attraversando una fase di consolidamento con la Versilia e Lucca città come motori trainanti.

"Lucca città – evidenzia Armando Barsotti, presidente di FIAIP Pisa- Lucca - conserva intatto il proprio richiamo. Il centro storico, con le mura, le piazze e la vivibilità che lo contraddistingue, rimane tra i contesti abitativi più desiderati. La combinazione di storia, cultura e qualità della vita rende il capoluogo un punto fermo per chi cerca un immobile che unisca praticità quotidiana e prestigio".

Un capitolo a parte riguarda il settore delle locazioni turistiche, che negli ultimi anni aveva conosciuto un boom senza precedenti e che adesso mostra alcuni segnali di rallentamento. "Nel 2025 si notano alcuni segnali di rallentamento – sottolinea Simone Casani -. Un fenomeno che tuttavia ha favorito una maggiore selezione degli immobili destinati a finalità turistico-ricettive, e parallelamente alcuni immobili si stanno riconvertendo verso un utilizzo abitativo tradizionale, contribuendo a riequilibrare l’offerta. In questo contesto, la consulenza di un esperto diventa sempre più strategica per i proprietari al fine di prendere decisioni consapevoli e ottimizzare l’investimento, scegliendo la destinazione più adatta per ciascun immobile. Decidere se destinare un immobile al mercato turistico o a quello residenziale non è una scelta banale".

La provincia di Lucca, in sostanza, dimostra ancora una volta di essere un territorio in grado di attrarre sia residenti sia visitatori. "Il primo bilancio semestrale 2025 – conclude Armando Barsotti - evidenzia un mercato dinamico, selettivo e resiliente. L’intera provincia si conferma come un contesto in cui le diverse aree, dalla costa alla città fino all’entroterra, riescono a mantenere la propria identità e ad attrarre una domanda qualificata. Le prospettive per i prossimi sei mesi restano positive".