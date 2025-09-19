Proteste per la rotatoria: "A Salicchi ogni giorno ostaggi del traffico caos"

La “doppia goccia“ fa acqua da tutte le parti. Il gioco di parole si traduce in un quotidiano tilt di traffico alla nuova rotatoria di via Salicchi, alimentato anche dalla ripresa delle scuole oltre che dagli eventi del Settembre lucchese. Il popolo social da giorni insorge: anche 40 minuti in coda, segnalano. E non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco il video (tutorial?) del presidente del consiglio Torrini che consiglia di affrontare il rondò, ancora in fase di costruzione, “con arroganza e anche con generosità per chi è dall’altra parte“.

“Lunghe code quotidiane per la nuova rotatoria, è questo che dobbiamo subire noi cittadini – rileva Giuseppe Nardi, ex presidente di circoscrizione–. Sono d’accordo con le valutazioni espresse da Pd su questa rotatoria al Salicchi. Non si poteva attendere l’entrata in funzione del nuovo Ponte sul Serchio per poter verificare i cambiamenti dei flussi di traffico per dare poi una soluzione definitiva?“. Saveria Coturri ci riferisce dell’allucinante fermo immagine di ieri mattina. “E’ una situazione invivibile quella che la mattina si presenta sulla Via per Camaiore direzione Lucca. Fate qualcosa. E’ inammissibile dover impiegare 40 minuti per arrivare in via Salicchi da via delle Querce“.

“Questa mattina – ci scrive anche Massimo Tomei – per andare in direzione Lucca, alle ore 7.23, la coda delle auto arrivava fin prima del bivio per la Via di Moriano. Io ho 55 anni e faccio questo tratto di strada da quando andavo alle scuole superiori e non ho mai trovato una simile coda la mattina presto. Colgo l’occasione per implorare il Presidente del Consiglio Comunale affinchè, nelle ore di intenso traffico (e non quanto passano 3 gatti), si posizioni sulla rotatoria, all’altezza del bar Chiosco al ponte , e istruisca materialmente (e non con dei video) gli automobilisti che provengono dalla Via di Camaiore ad affrontare la rotatoria con arroganza e generosità. La situazione è peggiorata e purtroppo anche l’idea di raggiungere il posto di lavoro in bicicletta non può essere presa in considerazione data l’assenza di una pista ciclabile e la pericolosità della Via per Camaiore“.

La risposta del sindaco Mario Pardini, sui social, è netta: “E’ come giudicare la vivibilità di una casa quando il cantiere è in corso e ancora non c’è il tetto“. In effetti alla nuova rotatoria mancano ancora slarghi e corsie che potrebbero far defluire il traffico, almeno è quello che auspicano gli automobilisti. E su questo terreno si consumano i tiri incrociati. Oggi intervengono i capigruppo di maggioranza Cecchini, Di Vito, Fava, Del Barga, Fagnani e Pierini: “Sui lavori pubblici, con particolare riferimento agli interventi legati alla fluidità e alla sicurezza stradale, quelle che provengono dal centro sinistra sono osservazioni puramente strumentali, mera propaganda politica. Su questi temi - spiegano i capigruppo - loro sono rimasti incagliati per anni, mentre l’amministrazione Pardini sta macinando risultati tangibili. In questo senso un encomio va all’assessore Buchignani e agli uffici, per il grande lavoro svolto“.

“I cantieri in via Castracani viaggiano verso la conclusione – continuano i capigruppo di maggioranza – e, quanto alla situazione di via Salicchi, andrebbe ricordato come la rotatoria fosse anche un obiettivo dell’ex sindaco Tambellini, purtroppo non raggiunto in 10 anni di mandato. Questa giunta, invece, è riuscita a superare tutti gli ostacoli tecnici grazie alla forte collaborazione tra tutti i soggetti preposti e al dialogo con gli altri enti. Dopo decenni di fallimenti, l’amministrazione Pardini è stata l’unica che è riuscita a intervenire“.

