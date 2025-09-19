L’horror protagonista. Ospiti Bava e Du Welz per due serate speciali

Alla vigilia del taglio del nastro previsto per domani, nuove anticipazioni sul Lucca Film Festival 2025: si chiuderà infatti con un evento speciale dedicato al grande cinema horror italiano, accanto a una serie di appuntamenti esclusivi che celebrano autori internazionali e cortometraggi in anteprima. Il Festival saluterà il suo pubblico il 28 settembre con la proiezione in versione restaurata in 4K di Demoni (1985), capolavoro di Lamberto Bava, che torna sul grande schermo in una veste inedita. Il regista sarà presente a Lucca per introdurre la proiezione e presentare in anteprima il suo nuovo romanzo “Demoni 3”, prequel letterario mai portato sullo schermo, che arricchisce e amplia l’universo narrativo del film cult.

Lamberto Bava, figlio del leggendario Mario Bava, è riconosciuto come un vero maestro del cinema di genere. Ha iniziato la sua carriera proprio sul set del padre, ereditandone l’arte e la visione, per poi collaborare anche con Dario Argento, che produsse Demoni. Con questo film, Bava ha firmato uno degli horror italiani più iconici e amati a livello internazionale. Non solo maestro dell’horror, Bava è amatissimo anche da intere generazioni per la saga televisiva di Fantaghirò, che negli anni ’90 ha incantato il pubblico europeo, diventando un classico della fantasia e del family entertainment.

Il 26 settembre il Lucca Film Festival ospiterà il regista belga Fabrice Du Welz, tra le voci più originali e radicali del cinema europeo contemporaneo. L’autore sarà protagonista con la proiezione di Calvaire (The Ordeal, 2004), presentato in versione rimasterizzata e supervisionata dal regista insieme al direttore della fotografia Benoît Debie. Calvaire è un film emblematico del cinema horror psicologico: girato nelle Ardenne belghe, utilizza atmosfere cupe, paesaggi isolati e una progressiva perdita di controllo che trasforma il familiare in inquietante. Calvaire sarà proiettato alle ore 21 al Cinema Centrale.

Inoltre, la mattina del 26 settembre, in San Micheletto, è prevista la proiezione di Adoration (2019), uno dei film più acclamati di Du Welz, presentato appositamente per le scuole. Ospite internazionale del Festival, Du Welz ha firmato altri film presentati nei festival di Venezia (con Vinyan), Cannes (Alleluia) e Locarno (Adoration). Tre cortometraggi in anteprima arricchiscono la programmazione del Festival: Hearts of Stone, diretto da Tom Van Avermaet con Noomi Rapace, un racconto romantico e visionario. The Space Between Attack and Decay, debutto alla regia della fotografa Jessica Kourkounis, scritto da R.A. Fravel e narrato da James McAvoy. Kourkounis sarà presente a Lucca per introdurla e discuterla. Infine, l’evento esclusivo di The Black Ghiandola, corto zombie-horror scritto da Anthony Conti per la Make a Film Foundation, con la partecipazione straordinaria di David Lynch, Laura Dern, Johnny Depp e J.K. Simmons, diretto da Catherine Hardwicke, Theodore Melfi e Sam Raimi. Lamberto Bava e Fabrice Du Welz, insieme all’attrice e regista Chiara Caselli, faranno anche parte della giuria internazionale del concorso cortometraggi che assegnerà il Premio al Miglior Corto nella serata conclusiva del 27 settembre al Centrale.