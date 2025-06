Spazio ai giovani: oggi l’incontro

Oggi alle 17.30 in San Micheletto un appuntamento speciale dedicato alle nuove generazioni promosso dalla Commissione Giovani della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un’occasione importante per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti nella provincia di Lucca, chiamati a partecipare attivamente a un momento che vuole essere molto più di un semplice incontro: un vero e proprio laboratorio di idee e visioni per costruire insieme una città più inclusiva, dinamica e a misura di giovane, il tutto condividendo un aperitivo in compagnia.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di ascolto e confronto autentico, dove i giovani possano raccontare le proprie esperienze, condividere sogni, proposte, progetti e criticità legate alla vita sul territorio lucchese. I partecipanti saranno invitati a dialogare su temi centrali riguardanti gli aspetti che maggiormente interessano la vita quotidiana: dal lavoro, all’accesso alla formazione, le opportunità culturali e lo svago. Sarà un momento prezioso per mettere in comune le proprie esperienze passate e visioni, ma anche per segnalare le criticità che spesso spingono i giovani ad allontanarsi dalla propria città d’origine e a cercare nuove opportunità all’estero, sono infatti migliaia i giovani italiani che ogni anno scelgono di lasciare il nostro paese per motivi lavorativi e di studio.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione attraverso le pagine ufficiali della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dove è possibile trovare tutte le informazioni sull’evento.

Andrea Falaschi