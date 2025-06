Giovani imprenditori si raccontano

"Il coraggio di essere giovani imprenditori" è il titolo dell’incontro che si terrà oggi alle 18 al Giardino Banci Buonamici a Prato. E’ organizzato da organizzato nell’ambito del Festival Seminare Idee da Confartigianato Imprese Prato e Cna Toscana Centro. Il talk vedrà la partecipazione di giovani imprenditrici e imprenditori under 40 attivi in vari settori – dal teatro al turismo, dall’agroalimentare alla comunicazione – che condivideranno esperienze, sfide e visioni legate al loro percorso nel mondo dell’impresa. Interverranno Christian Pergola, presidente Giovani Confartigianato Imprese Prato e Gianmarco Barluzzi, presidente Giovani Imprenditori Cna Toscana Centro."Questo evento – le parole di Pergola – è un invito ad ascoltare le storie di giovani che hanno scelto di investire su sé stessi e sul nostro territorio: chi ha avviato un’impresa, chi ha scelto la libera professione, chi ha rilanciato l’attività di famiglia. La forza del Gruppo Giovani è quella di riunire storie ed esperienze diverse, tutte unite da coraggio e voglia di fare. Vogliamo raccontarle per ispirare e dimostrare che a Prato i giovani possono fare la differenza. L’invito alla città è semplice: venite ad ascoltarci per raccogliere e valorizzare questi stimoli e queste ispirazioni che siamo certi di poter dare". Per Barluzzi l’incontro rappresenta "un’occasione unica per ascoltare la voce dei e delle giovani che fanno impresa nel nostro territorio, best practice ed esperienze raccontate in diretta per delineare l’identikit delle nuove imprese: sostenibili, responsabili, innovative, moderne. Incontrarsi e condividere esperienze significa anche raccogliere le idee e i punti di vista dei giovani imprenditori e delle giovani imprenditrici". L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.