"Sono qui per vincere con la mia Lucchese". Sansaro e l’emozione della maglia rossonera

Alessio Sansaro è uno degli ultimi arrivati alla Lucchese. Lui che però a Lucca c’è nato e ci vive con la sua famiglia. Centrocampista, dal piede buono, ritorna in rossonero a diciannove anni dopo aver già girato in diverse squadre della Toscana e sicuramente sarà uno dei giocatori su cui punterà mister Pirozzi.

Dove ha iniziato a giocare? "Ho iniziato a giocare a calcio nell’Atletico Lucca all’età di 5 anni, poi dopo due anni sono passato alla Lucchese, dove sono rimasto soltanto una stagione. Ho fatto il settore giovanile nell’ Empoli, Pisa, poi sono andato alla Carrarese e nello scorso campionato al Tuttocuoio".

Com’è nata la sua passione per il calcio? "E’ una passione che mi tramandato il mio papà. Anche lui giocava a calcio, ma non a livello professionistico e sin da piccolo in casa si mangiava a pane e calcio. Non potrei immaginarmi uno sport diverso da praticare".

Nella stagione conclusa da qualche mese ha avuto un’ottima esperienza in serie D. "Si la prima vera esperienza tra i ’’grandi’’. E’ stato il primo anno in cui ho visto il calcio bene e sono molto contento di come è andata. Ho imparato molto e ho anche segnato due gol. E’ stata un’annata che mi ha fatto crescere non solo sotto l’aspetto calcistico".

Con la Carrarese ha avuto anche una convocazione con la prima squadra. "Ho svolto tanti allenamenti con la prima squadra sia l’anno che ha vinto i playoff di Lega Pro che l’anno successivo in Serie B. Con loro ho fatto anche le preparazioni ed anche giocato nel trinagolare contro la Feralpisalò al primo anno, mentre l’anno della serie B ho giocato in Coppa Italia contro la Virtus Entella. Anche questa è stata un’esperienza unica".

Torna a giocare a Lucca nella squadra della sua Città che sensazioni prova. "Voglio vincere con la squadra della tua città dove sono nato e dove vivo, per me sarebbe un grande orgoglio riuscirci. Purtroppo non sono riuscito sempre a seguire la Lucchese come avrei voluto, perché spesso giocavamo in concomitanza, ma mi sono sempre informato e da lontano la seguivo".

Che tipo di giocatore è? "Sono un centrocampista di corsa d’inserimento un pò più offensivo. E grazie ai miei inserimenti lo scorso anno ho messo a segno due reti. Spero anche quest’anno di poter dare il mio contributo".

E’ arrivato da pochi giorni. Che ambiente ha trovato? "Un ambiente molto tranquillo, dove si sta bene, ma al tempo stesso preparato per provare a vincere. Con il mister mi sono trovato bene subito dal primo giorno, ed anche il suo modo di giocare mi piace molto. Ha le idee chiare di come dobbiamo giocare e ci dà gli stimoli giusti per fare bene".

Alessia Lombardi