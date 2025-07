Sofidel ancora sponsor del Giro di Italia

Aneddoti, risate, amarcord, per una serata dedicata al ciclismo, in particolare al Giro d’Italia che ha in Sofidel, la multinazionale del settore cartario con sede a Porcari, il main sponsor, con un accordo biennale per questa edizione e la prossima, quando coinciderà nel 2026, anche il 60° anniversario della nascita dell’azienda. E’ la sintesi della serata organizzata in piazza Orsi, di fronte al palazzo del Municipio di Porcari, alla presenza di tre campioni del passato come Alessandro Petacchi (22 tappe vinte nella corsa rosa), Davide Cassani, ex Ct della Nazionale e Riccardo Magrini, anch’egli ex professionista, diventato acclamatissimo per le sue telecronache dei più grandi appuntamenti ciclistici su Eurosport. Durante la manifestazione, moderata alla grande dal giornalista Pierluigi Pardo, c’è stata la proiezione di filmati, di slide sul Giro 2025, già targato Sofidel, ma si è parlato ad esempio della sicurezza di chi va in bici. Poi la sfilata delle autorità: il sindaco Leonardo Fornaciari, l’amministratore delegato Sofidel Luigi Lazzareschi. Tra gli applausi del numeroso pubblico che ha gremito la piazza è spuntata anche una possibile novità per il 2026.

L’azienda sarà sponsor anche nel 2026 e il brand potrebbe apparire anche su una delle quattro maglie abbinate alle relative classifiche (la rosa per il primato, l’azzurra per i Gp della montagna, la ciclamino per i velocisti e la bianca per il miglior giovane), oppure essere abbinata ad un’altra iniziativa. Vedremo.

Massimo Stefanini