Il Giro a Viareggio. Tutto è pronto per abbracciare campioni e gregari

di Gaia Parrini

I giorni passano e i numeri diminuiscono sul countdown che risalta tra l’oro e i nomi del "Trofeo senza fine" di piazza Mazzini, realizzato dai fratelli Cinquini in omaggio alla storia del Giro d’Italia che domani attraverserà la città, mentre le strade e le vetrine dei negozi, si addobbano di rosa, colorando le vie del centro. È un orizzonte roseo, appunto, che, da via Marco Polo, si inoltra, tra il mercato e la passeggiata, attraversando via Battisti e Fratti, arrivano fino a piazza Palombari dell’Artiglio, da dove partirà il Giro e dove appassionati, curiosi, turisti e gli stessi viareggini si ritroveranno per assistere alla gara. Una gara annunciata, accolta e attesa già dalle bandiere, dai palloncini e dai vestiti che tratteggiano il percorso e l’itinerario degli atleti, dalle terrazze delle case alle finestre degli esercizi commerciali, che fanno pubblicità a un evento che diviene, sì, un’occasione per diffondere la cultura del ciclismo, ma anche per offrire un’immagine promozionale, in Italia e nel mondo, di una città che unisce al mare il valore dello sport e del turismo. "Iniziative ed eventi come questo sono sempre positivi – commenta Ilaria Finstermayer del negozio di abbigliamento The Olly’s Crown, addobbato con palloncini rosa tra il tavolino e le sedie che decorano l’esterno del locale sulla via Battisti –. Ce ne fossero di più, e maggiormente pubblicizzate, anche nelle scuole, sarebbero ancora più belle. Il Giro è sicuramente una cosa grandiosa: ben vengano le manifestazioni di questo genere, perché la città ne ha bisogno". È infatti una speranza, quella che aleggia tra i commercianti, di un indotto che possa diffondere l’immagine della città, dei volti che la abitano e dei nomi che ci lavorano. "Speriamo che ci sia un indotto turistico, e vorremmo che ci fosse sempre un’attenzione diversa per il centro città anche quando non c’è il Giro - continua Barbara Rossi di "Original Marines" - Noi siamo sempre propositivi e prestati, soprattutto se il Comune ci supporta, come ha fatto offrendoci le bandiere, e noi abbiamo cercato di addobbare tutto in rosa, almeno fino a domani". Sono addobbi in rosa, infatti, quelli che colorano tutta la via Battisti, da chi ha allestito gli esterni con i palloncini, e chi, come il T Stock, con sede anche sul lungomare, ha vestito, di rosa, anche i manichini. "Era un accordo tra tutta la via, per essere in armonia con il Giro - racconta Conny Albanese - Che porterà sicuramente pubblicità, anche se non so quante persone ai commercianti. Ma gli eventi, in generale, sono sempre positivi". "Le persone saranno prese dalla manifestazione, e gli eventi sportiv portano forse di forse per le attività mangerecce che per quelle di abbigliamento- aggiunge Lady Giorgi della Bottega Verde - Ma è un’immagine importante, quella che si offre, e, per Viareggio, serve anche quella". "E speriamo che porti qualcosa in più - conclude Egidio Pardini dell’omonimo Caffè - in maniera sempre propositiva".