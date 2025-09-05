Soddisfazione per il primo test del Basket Ball Club Lucca

Buona la prima. Soddisfazione per il primo test di Basket Ball Club Lucca contro Pielle Livorno, che milita in B nazionale. Il risultato, (solo per la cronaca successo 89-77 per i labronici in categoria superiore), non conta, ma sono emerse molte indicazioni positive, non ultima il fatto che non si sono verificati infortuni, sempre possibili in fase di preparazione. Coach Olivieri ha infatti ruotato spesso i ragazzi, provando diversi quintetti, alla ricerca di formule e alchimie da usare in campionato, non tutti quanti però: Pierini, in fase di recupero ha assistito alla partita guardandola dalla panchina, Valentini in via del tutto precauzionale non ha mai forzato il passo e si è limitato a giocare 10 minuti, per un leggero affaticamento muscolare che si risolverà in un paio di giorni ancora.

Soddisfatto naturalmente anche coach Olivieri che da la sua visione della partita: "La prima amichevole è sempre dura perché dobbiamo metabolizzare tutto quello che si è fatto nelle prime due settimane di preparazione, l’avversario chiaramente era di caratura molto alta. La Pielle Livorno ha un roster per competere ad alti livelli in serie B nazionale, volevamo testarci con una squadra di categoria superiore per vedere il nostro livello".

Ma.Ste.