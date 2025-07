Arrivato il via libera della Figc per l’Eccellenza

Finalmente è arrivato il via libera da parte della Figc per la iscrizione, in sovrannumero, della Lucchese al prossimo campionato di Eccellenza Toscana. La lettera della Federazione contiene anche l’elenco della documentazione necessaria per poter procedere formalmente con la richiesta di iscrizione, ma non precisa ancora l’importo della cifra da pagare per l’iscrizione in sovrannumero (fino ad ora si è parlato di una cifra tra 100 e 130mila euro a fondo perduto).

"Sebbene restino ancora alcuni passaggi tecnici da completare per rendere chiare le modalità ed i criteri di iscrizione - questa la nota diramata da palazzo Orsetti nel primo pomeriggio di ieri una volta ricevuta la letter della Figc - l’amministrazione comunale ha scelto di non attendere oltre: questa mattina la giunta ha approvato l’atto di indirizzo che consentirà, già da giovedì 3 luglio (oggi per chi legge, ndr), la pubblicazione del bando pubblico redatto dagli uffici competenti per selezionare la nuova compagine societaria che dovrà rilanciare la realtà sportiva cittadina.

Il bando dell’amministrazione comunale come già comunicato sarà finalizzato a individuare, con criteri chiari e trasparenti, il soggetto che rappresenterà la città di Lucca nel prossimo campionato di Eccellenza.

Dunque da oggi vedremo realmente quali "soggetti" sono interessati concretamente a venire a fare calcio a Lucca e soprattutto con quali programmi, mettendo così fine a varie indiscrezioni, che sono circolate in questi giorni, riguardanti alcuni nomi come quelli di Capaccioli, di Felleca, di un imprenditore livornese e addirittura di un manager americano.

Ora bisognerà anche vedere quanti giorni rimarrà aperto il bando e come sarà composta la commissione voluta dal Comune che avrà il compito di esaminare le proposte pervenute e di individuale la soluzione più solida e credibile.

In attesa di sapere chi verrà a fare calcio a Lucca, sia pure in quinta categoria, quella cioé dell’Eccellenza, ecco l’elenco degli allenatori del girone A Toscano. Nicola Giallini (Belvedere Grosseto), Luigi Grassi (Castelnuovo Garfagnana), Nicola Sena (Cenaia), Michele Gangoni (Certaldo), Francesco Baiano (Follonica Gavorrano), Pacifico Fanani (Perignano), Giacomo Menichetti (Fucecchio), Davide Marselli (Massese), Luigi Sarti (Montespertoli), Matteo Gassani (Pro Sorgenti Livorno), Andrea Petroni (Cerretese), Matteo Verdi (Real Forte Querceta), Francesco Cordoni (San Giuliano), Sebastiano Miano (Cecina), Walter Vangioni (Viareggio), Simone Settesoldi (Zenith Prato). e il Gavorrano sarà "ripescato" a salire in Eccellenza sarà la Larcianese del lucchese Maurizio Cerasa.

Emiliano Pellegrini