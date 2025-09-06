"Sicurezza, basta slogan. Il Governo dia risposte"

ALTOPASCIONon solo la gente al bar. Anche la politica si è scatenata sulla vicenda dell’aggressione alla stazione ferroviaria altopascese. "Un fatto grave, che richiede attenzione e risposte vere da parte di tutte le istituzioni, non l’ennesima strumentalizzazione politica" – dichiara il consigliere regionale in quota PD Mario Puppa che si riferisce ai comunicati diffusi da esponenti di Fratelli d’Italia e che, secondo lui " hanno trasformato l’episodio in un attacco all’amministrazione comunale di Altopascio. Siamo di fronte al solito schema – spiega Puppa, – quando la cronaca nera riguarda Comuni amministrati dal centrosinistra, diventa propaganda elettorale. Quando accade in città guidate dal centrodestra, cala invece il silenzio. Un doppio standard che non aiuta i cittadini e che conferma come la destra sulla sicurezza preferisca titoli e slogan a soluzioni concrete". Secondo Puppa, "mentre ad Altopascio l’amministrazione comunale ha investito in nuovi sistemi di videosorveglianza, in un concorso per nuovi agenti di polizia municipale, nell’ampliamento della caserma dei Carabinieri con fondi propri, alla ristrutturazione con risorse PNRR di un immobile confiscato da destinare a tre appartamenti per i militari dell’Arma, il Governo nazionale non affronta i nodi strutturali: ad esempio carceri al collasso, organici insufficienti delle forze dell’ordine. Sono queste le priorità da risolvere".

Ma.Ste.