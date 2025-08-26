Settimana del commercio: "Bilancio più che positivo. Tutti hanno lavorato bene"

La XLII edizione della Settimana del Commercio castelnuovese, evento organizzato dall’ associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio con il patrocinio del Comune e il sostegno della Regione Toscana e della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, è andata in archivio con migliaia di presenze e un bilancio positivo. "Ritengo – commenta il presidente Andrea Baiocchi – che la Settimana 2025 sia stata molto positiva, sia in termini di presenze che di lavoro per i nostri associati, due elementi di valutazione da non dare mai per scontati. Abbiamo vissuto una prima settimana, quella di Ferragosto, certamente più turistica e con maggiori presenze e una seconda dove la costruzione del programma ha permesso comunque un ottimo afflusso di persone. Tanti giovani, ma non solo". Tra gli eventi di maggior successo senza dubbio la notte dei fuochi d’artificio musicali, il primo sabato, la giornata di Ferragosto, l’apertura col Talent e la serata col comico Claudio Lauretta. Successo per le aperture serali della Rocca Ariostesca, ogni sera centinaia di visitatori, e anche per le attività diretti ai giovanissimi con il grande successo del disco Baraonda. Sostenere il commercio locale è la prima missione dell’associazione in un periodo difficile. "Da sempre – termina Baiocchi – l’associazione ha nelle sue priorità quelle di organizzare eventi che movimentino la vita del paese e di conseguenza aumentino gli incassi delle attività commerciali. È necessario migliorare ancora la programmazione dialogando con gli altri protagonisti del territorio, Comune in primis, per un cartellone di livello e di richiamo".

Dino Magistrelli