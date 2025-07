È già tutto pronto per i saldi estivi: "Una spinta dalle aperture serali"

Il boccone è ghiotto per tutti. "Il mix tra i saldi e le aperture serali del mese di luglio è ideale, tanto per le attività, quanto per residenti e turisti".dice il presidente di Federmoda, Sergio Tricomi, che commenta l’imminente incipit degli sconti per il 5 luglio, data unica per tutta l’Italia. Infatti, secondo gli analisti, i turisti stranieri presenti durante i mesi estivi potrebbero dare una spinta significativa al commercio, soprattutto nei settori abbigliamento, calzature e accessori. Settore che in questi mesi hanno mostrato diversi segnali di sofferenza.

"Veniamo da settimane che hanno visto un brusco passaggio dalle temperature più rigide al caldo torrido, anomalo, del mese di giugno. Questo ha sostanzialmente tagliato fuori le vendite della mezza stagione – aggiunge –. Guardando al lato positivo, significa che i negozi presenteranno ai consumatori un assortimento di merce di qualità a prezzi più vantaggiosi".

"La combinazione con le aperture serali dei giovedì – prosegue Tricomi – offrirà invece situazioni congeniali all’acquisto nelle ore più fresche. Sfuggire alla calura delle ore diurne e immergersi in un’atmosfera carica di opportunità e iniziative è un ottimo incentivo alla frequentazione del centro. I Percorsi Notturni, lo abbiamo visto nel tempo, riescono sempre ad attrarre un gran numero di persone". Nello specifico, si parte con i negozi aperti fino alle 24 da giovedì 3 luglio, per tutto il mese. Ogni settimana si svolgeranno iniziative parallele, tra mercatino del Blues, musica e dimostrazioni di ballo. Quindi ci sono attrazioni e vetrine accese e illuminate dopo poter cogliere occasioni a buon prezzo.

"Le sensazioni sono dunque positive. Per i commercianti, che possono tornare a lavorare bene dopo le recenti difficoltà – conclude –, e per i consumatori che potranno trovare articoli a prezzi ribassati, nell’ambito di un centro vitale".

In generale la previsione è che quest’anno la quota di consumatori interessati ai saldi resti stabile rispetto allo scorso anno, ma ancora lontana dai dati dieci anni fa.