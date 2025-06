Scuola di giornalismo per “under“. Alla fine un tg, un giornale cartaceo e l’intervista al sindaco Pardini

Come informare e come informarsi, partendo dalla conoscenza diretta delle realtà del territorio e, perchè no, anche da una bella intervista a tu per tu con il sindaco Mario Pardini. Non è un caso che il progetto formativo (gratuito) – rivolto ai giovanissimi da 10 a 18 anni – si intitoli “Aprire gli occhi“. A idearlo e tradurlo in pratica – grazie al sostegno del Comune – sono le associazioni Venti d’Arte Aps e Circolo della Stampa di Lucca Ets. Una vera scuola di giornalismo con lezioni estive che inizieranno il prossimo 2 luglio, e si terranno sempre all’Agorà ogni mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 fino al 24 settembre (con uno stop nel mese di agosto). Partner della scuola anche gli istituti comprensivi Lucca 6 e Lucca 7. A presentare l’iniziativa ieri l’assessore alla pubblica istruzione Simona Testaferrata, Lucia Morelli, presidente dell’associazione Venti d’Arte Aps, e insegnante, Francesco Tomei e Clara Curto, insegnanti, che guideranno i ragazzi nella scoperta delle tecniche della comunicazione e della scrittura creativa; Roberto Salotti, giornalista e insegnante, segretario del Circolo della Stampa di Lucca Ets, e Marco Tortelli, giornalista, esperto di linguaggi multimediali e grafica e membro del Direttivo del Circolo della Stampa di Lucca Ets, che curerà l’impaginazione del giornale cartaceo insieme ai ragazzi. “Aprire gli occhi” si propone di offrire a bambini e adolescenti dai 10 ai 18 anni gli strumenti critici indispensabili per districarsi nel mare magnum dell’informazione, mettendo proprio i ragazzi al centro di un corso che, con un approccio prevalentemente laboratoriale, culminerà nella realizzazione di un “vero” giornale che sarà stampato in cartaceo e di un TG realizzato su apposito canale Youtube, gestito direttamente dai partecipanti, sotto la guida dei docenti.

Alle lezioni e ai laboratori si alterneranno workshop con esperti del settore e uscite didattiche attraverso cui i partecipanti si cimenteranno nella pratica del lavoro del giornalista. Ogni fase dell’attività sarà documentata anche con fotografie e videoriprese, che verranno assemblate in un TG su Youtube a cura dei ragazzi. Ricche le proposte per i giovani cronisti, tra cui una visita alla casa natale di Giacomo Puccini, curiosi “blitz“ vicino al palco del Lucca Summer Festival, a caccia di impressioni e aneddoti tra i fan in attesa dei loro idoli, e anche approfondimenti sull’ambiente grazie alla collaborazione di Sistema Ambiente che diventeranno lancio ufficiale di una campagna per diffondere le buone pratiche, proprio a cominciare dai più piccoli.

Laura Sartini