"Il vincitore è...": sale l’urlo. La Masaccio al primo posto. Ma in una pioggia di premi la festa abbraccia tutti

"Pace". Uno studente scandisce la parola nel silenzio della sala dove seicento ragazzi vivono l’emozione della cerimonia di premiazione, dopo un anno di lavoro. è l’ultimo atto del Campionato di giornalismo ma, coem da tradizione, segna il giorno speciale, quello da ricordare. "Pace" ripete lo studente che risponde così alla sollecitazione del presidente della Provncia Alessandro Polcri: ai ragazzi chiede quali sono i temi che li hanno maggiormente impegnati nella sfida a "colpi" di articoli. E "Pace", sì, è stato uno degli argomenti ricorrenti negli articoli di approfondimento e nelle interviste nelle pagine di Cronisti in Classe. Un applauso scandisce l’approvazione della platea. Sono ventisei le classi delle sucole elementari e medie in sfida. L’Auditoriurm del San Donato, messo a disposizione con grande disponibilità dal direttore generale della Asl Marco Torre (ieri rappresentato dal direttore di presidio Alessio Cappetti) è diventato la passerella degli alunni per una mattina. Pace, ma anche bullismo e cyberbullismo: questioni che i ragazzi sentono e sulle quali hanno lavorato con impegno. C’è adrenalina nella sala, l’energia dell’attesa di scoprire chi ha conquistato il premio più ambito del campionato di giornalismo. L’emozione si taglia a fette ed esplode in un tripudio di giia quando il caposervizio de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli scandisce il nome della classe che sale sul podio: 2C della Masaccio di San Giovanni. Il presidente Polcri consegna il premio e la gioia è incontenibile. Le autorità che si alternano sul palco per consegnare i premi si soffermano sul valore di un progetto formativo e al tempo stesso culturale. Lo sottolineano Serena Stefani, presidente del Consorzio di Bonifica e Carlo Polci al timone di Nuove Acque. Quest’ultimo si sofferma sull’importanza di verificare le fonti nell’ambito della comunicazione e mette in guardia i ragazzi dal pericolo di fake news. E se la provincia fa da protagonista sul podio più alto, il secondo premio torna in città e tra le mani degli alunni della IV Novembre, mentre i colleghi della 5A "Anna Frank" di Indicatore mostrano soddisfatti il riconoscimento per il terzo classificato. Il premio Green va alla 5A "Bettini" dell’istituto Piero della Francesca che con le sette classi in concorso si aggiudica numerosi riconoscimenti.

La cura nel disegno e la capacità creativa: i ragazzi della 2A Margaritone vincono il primo premio, "tallonati" dalla 2A della Media Sanarelli di Pratovecchio-Stia. I protagonisti del premio Internet, assegnato dalla giuria del web per il lavoro più cliccato, sono i ragazzi della 5C Curina-Severi. Tanti i riconoscimenti assegnati dagli sponsor che rendono possibile la manifestazione che quest’anno taglia il ventitresimo traguardo. Tra l’entusiasmo dei ragazzi che si mettono in gioco in una sfida dove vince chi sa condividere, chi sa camminare insieme in un entusiasmante gioco di squadra.