Rsa “Don Gori“ e centro Diurno. Fratelli d’Italia lancia l’allarme

"Situazione peggiorata alla RSA don Gori e al centro Diurno a Marlia. Chiediamo un sopralluogo della commissione consiliare all’interno della Casa di Riposo, per verificare direttamente le reali condizioni della struttura e dare finalmente risposte serie e concrete ad operatori, ospiti e famiglie". A dichiararlo il gruppo Fd’I di Capannori, Eleonora Vaselli, Matteo Petrini, Elisabetta Triggiani, Lido Moschini. "Le segnalazioni, arrivate da operatori e familiari, descrivono turni estenuanti fino a dieci ore consecutive, cronica carenza di personale e mansioni fondamentali, come quella della caposala, lasciate scoperte da mesi senza alcuna sostituzione. Una condizione da migliorare – affermano i consiglieri FDI - il personale ormai allo stremo, viene spostato da un reparto all’altro senza logica né programmazione. A ciò si aggiunge la vicenda del Centro Diurno, un contenitore vuoto – dicono i consiglieri di opposizione FDI, - che non ha mai raggiunto la piena funzionalità. Un quadro che era già stato denunciato un anno fa: allora chiedevamo attenzione e interventi concreti, ma non solo non è stato fatto nulla, la situazione è addirittura peggiorata. È inaccettabile inaugurare nuovi spazi per fare vetrina".