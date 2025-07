Rifiuti Zero da 15 anni. Capannori si conferma capitale del riciclo

Quindicesimo compleanno con sorpresa. Realizzato un bicchierone in 3D che richiama il brick del più famoso tè freddo, realizzato con plastica riciclata dall’azienda Revet, ricavata da tetrapack che contiene tanti piccoli brick di té. Un’iniziativa realizzata all’interno della campagna "C’è una raccomandata per te", rivolta alle aziende che producono prodotti non riciclabili.

In occasione dei 15 anni di attività del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori, nella sede al parco scientifico di Segromigno in Monte si è svolta la celebrazione attraverso i racconti e le testimonianze dei protagonisti del centro, in primis, il suo coordinatore Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy. Sono intervenuti, alcuni in presenza, altri da remoto, il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, l’assessora all’ambiente, Claudia Berti, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, Luca Landini di Lmpe, Luca Panzeri di Qwarzo, entrambe aziende impegnate nello sviluppo di nuovi materiali circolari, Antonio Di Giovanni di ‘Funghi Espresso’ azienda che produce funghi dai fondi del caffè.

"Il lavoro svolto dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero in questi 15 anni è stato molto rilevante e incisivo, soprattutto per quanto riguarda l’attività portata avanti per diminuire la parte indifferenziata dei rifiuti, svolgendo anche una importante azione di sensibilizzazione nei confronti delle aziende per rendere sostenibili i vari prodotti - dice Del Chiaro – in questo modo il Centro ha dato un contributo rilevante alla nostra comunità nell’avvicinarsi sempre più al traguardo Rifiuti Zero. In occasione dei 15 anni del Centro di Ricerca Rifiuti Zero il sindaco Del Chiaro ha consegnato al suo coordinatore, Rossano Ercolini, una targa in segno di riconoscimento. A raccontare il lavoro portato avanti dal Centro, oltre ad Ercolini, alcuni componenti dello staff: Alexandra Onorato, Laura Lo Presti, Patrizia Lo Sciuto.

Il Centro di Ricerca Rifiuti Zero, come ha spiegato Rossano Ercolini, è nato nel luglio 2010 con un obiettivo chiaro: analizzare il contenuto del "sacco grigio". Poi sono nati gli studi su capsule del caffè monoporzionato, sulle e confezioni di merendine e sugli imaballaggi della pasta. Il Centro ha anche lanciato la campagna contro la ‘doppia sporca dozzina’ dei prodotti non riciclabili, fra cui penne a sfera, rasoi usa e getta, le ‘cicche’ di sigarette", i tubetti di dentifricio, gli spazzolini da denti e molto altro.

Massimo Stefanini