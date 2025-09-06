Corpo a corpo con sfumature

MASSIMO STEFANINI
"Puppa parli di cosa sa. Qui troppa insicurezza"

La controreplica al consigliere Puppa, arriva immediata dal circolo Fratelli d’Italia di Altopascio: "Il Comune di Altopascio, in grande difficoltà dopo l’ennesimo caso di criminalità, appalta la risposta ai legittimi rilievi di Vittorio Fantozzi e Valerio Biagini al consigliere regionale Mario Puppa, che a Altopascio è passato con la macchina, ma che non sa nulla – scrive FdI –, delle dinamiche del territorio, né se ne è mai occupato. Nella sua analisi, una risposta con il pilota automatico, che certamente indignerà ancora di più i cittadini di Altopascio, elenca una serie di inesattezze. Non si tratta di strumentalizzazione. Se Puppa seguisse Altopascio, saprebbe che sono ormai decine le interrogazioni e le prese di posizione sulla stampa di Fratelli d’Italia e di tutti i consiglieri di opposizione per denunciare appunto il degrado di Altopascio e anche della stazione ferroviaria. Le soluzioni le abbiamo indicate tante volte, inutilmente. Lasciamo perdere la videosorveglianza. Le telecamere – scrive FdI Altopascio, - funzionano come dovrebbero? I vigili urbani si impegnano al massimo ma nel corso di questi anni i turni serali, ad esempio, prima operavano fino alle una di notte, mentre ora lo fanno parzialmente, nei mesi estivi. Smettiamola poi di dare la colpa al Governo Meloni. A livello locale tocca ai sindaci fare la propria parte e ad Altopascio la parte si è passata, in negativo".

Ma.Ste.

