Pulizie notturne. Sistema Ambiente ha attivato uno speciale servizio di spazzamento

Prosegue con costanza e regolarità il piano di interventi messo in campo dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente per garantire pulizia, decoro e sicurezza nelle principali zone di accesso al centro storico e nella prima periferia. Da circa venti giorni è infatti attivo lo spazzamento meccanizzato notturno, svolto tra mezzanotte e le sei del mattino, che interessa i viali, le piste ciclabili e pedonali, i parcheggi pubblici, le rotonde, gli spartitraffico e le porte di ingresso alla città.

Il servizio viene effettuato con una spazzatrice di grande capienza (5 m³) dotata di una spazzola speciale per i marciapiedi, di una barra lava strade e di una lancia idropulitrice che permette la disinfezione delle superfici più sporche e difficili da trattare. A supporto opera un addetto con soffione a batteria, che libera le aree non raggiungibili dalla macchina da foglie, cartacce, bottiglie e rami caduti a seguito dei recenti eventi atmosferici. In alcune aree, inoltre, interviene anche un’autobotte con getto ad alta pressione e prodotto sanificante, che assicura una pulizia ancora più accurata.

L’attività si aggiunge e integra i consueti interventi di spazzamento manuale e meccanizzato, già previsti attraverso l’istituzione dei divieti di sosta con apposita ordinanza. Sistema Ambiente ha già programmato l’estensione del servizio a tutto il territorio comunale, raggiungendo nei prossimi giorni anche le aree periferiche e le frazioni collinari.

"Il decoro e la cura della nostra città sono una priorità – dichiara l’assessore all’ambiente Cristina Consani –. Grazie al lavoro congiunto con Sistema Ambiente, stiamo mettendo in campo strumenti e azioni concrete per garantire maggiore pulizia e sanificazione delle strade, anche nelle aree più periferiche. È un impegno costante, che vogliamo portare avanti con attenzione e senso di responsabilità, consapevoli che la qualità dello spazio pubblico rappresenti un bene comune per tutti i cittadini".

"Quelli che prima erano interventi che venivano svolti con una frequenza saltuaria, oggi attraverso una mirata strategia volta a migliorare sempre di più il decoro della città, sono diventati interventi strutturali. Infatti, oltre ad aver potenziato lo spazzamento meccanizzato delle strade sia nelle zone di accesso al centro storico che nella prima periferia, si è intervenuti anche a sanificare quotidianamente sia i Garby che le aree dove gli stessi sono posizionati - dice il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi - . Era impensabile poter realizzare questi interventi con il vetusto e poco funzionale parco mezzi che abbiamo trovato in dotazione al nostro ingresso in azienda. Ora, grazie anche agli importanti investimenti che il consiglio di amministrazione di Sistema Ambiente, che ho l’onore di presiedere, ha messo in campo in termini di acquisto di nuovi mezzi, tutto questo si è potuto concretizzare. L’obiettivo è quello di migliorare ogni giorno l’ambiente in cui viviamo e per raggiungere questo risultato è fondamentale la collaborazione dei cittadini e l’impegno che tutto il personale dell’azienda mette in campo ogni giorno”.