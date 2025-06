Pronto intervento manutenzione. La mappa dei lavori già eseguiti. Ora al via il lotto in via Pizzorna

CAPANNORICon il bel tempo proseguono i lavori di piccola manutenzione e ripulitura sul territorio. Nell’ambito del nuovo servizio ‘Pronto intervento’ (cell.337 1295469), istituito dall’amministrazione Del Chiaro lo scorso aprile, che non si occupa solo di emergenze, ma attua anche interventi per prevenirle, il Comune ha realizzato recentemente alcuni piccoli lavori sul territorio, mentre altri sono appena partiti. A Petrognano, in via di Gelli, sono state ripulite le zanelle ostruite dalla terra, per consentire un regolare deflusso delle acque ed è stato risistemato il manto stradale dove erano presenti avvallamenti. La pulizia delle zanelle è stata realizzata anche in via di Vorno a Vorno, dove è stata anche risistemata la via comunale di Santallago con il taglio dell’erba lungo i cigli stradali e la risistemazione del manto stradale nei punti dove era necessario.

Il cronoprogramma del mese di giugno comprende anche la sistemazione di via di Pizzorna, lavori che hanno preso il via proprio ieri, con il taglio dell’erba lungo i cigli stradali e lo sfalcio della vegetazione che invade la strada, nonché la pulizia delle zanelle. "’Pronto Intervento’ è un servizio che è stato istituito principalmente per andare in aiuto ai cittadini nelle criticità, che si attiva anche negli orari e nei giorni di chiusura del Comune – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi –, puntando a risolvere il problema entro le 24 ore dalla segnalazione, ma svolge anche una importante funzione di prevenzione. Crediamo infatti che la cura del territorio e, in particolare, delle viabilità sia fondamentale per evitare problemi di natura idraulica soprattutto in caso di forti piogge. A maggior ragione in un periodo storico come questo dove abbiamo molte allerte meteo e bombe d’acqua serve uno sforzo per mantenere al meglio il territorio. Per questo stiamo intervenendo progressivamente con opere di prevenzione in tutte le frazioni, secondo un programma mensile, con l’obiettivo di raggiungere anche i paesi più lontani dal centro, rispondendo ai bisogni e alle segnalazioni che giungono dai cittadini". Tra gli interventi già realizzati alcuni hanno interessato via delle Grotte, via delle Cave e via di Zazzera a Matraia dove sono state ripulite le zanelle.

B.D.C.