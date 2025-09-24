Cambio al vertice dei carabinieri. A Lucca arriva il colonnello Lastella: lotta a droga e truffe agli anziani

Lucca, 24 settembre 2025 – Si è insediato questa mattina in Cortile degli Svizzeri Michele Lastella, il nuovo comandante provinciale dell’arma dei carabinieri di Lucca. Quarantasette anni, originario di Bisceglie, laureato in giurisprudenza e in scienza della sicurezza, Lastella è arrivato nel capoluogo dopo essere stato a capo per quattro anni del reparto operativo di Genova.

Qui ha fatto catturare il boss numero uno della ‘Ndrangheta, Pasquale Bonavota. A Cagliari ha coordinato la squadra speciale che ha riaperto l’inchiesta della strage del Sinnai, riuscendo così a far scagionare Beniamino Zuncheddu, in carcere da 33 anni per uno dei più grandi errori giudiziari della storia. Queste sono solo alcune delle maxi-operazioni che hanno visto protagonista il colonnello Michele Lastella, che in carriera può vantare, tra le altre, anche di una missione Nato in Kosovo, della guida della compagnia di Gallarate, del nucleo operativo di Corsico e dei carabinieri di Chiavari. È questa una delle città che, a primo impatto, presenta per il comandante più analogie con Lucca, soprattutto in materia di reati che vedono come vittime le persone più anziane.

Contrasto delle truffe e lotta alle organizzazioni criminali sono infatti le priorità di Michele Lastella, che, arrivato in città solo ieri, ha ancora tutto il tempo per orientarsi al meglio tra le peculiarità di un territorio vasto, che spazia dalla Garfagnana alla Versilia.