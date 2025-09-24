Ponti di cultura a Lubec. A Lucca due giorni di idee e innovazione

Dalla transizione digitale, tecnologica e verde al welfare culturale, dalla rigenerazione urbana e rurale all’innovazione sociale, dallo sviluppo del sistema dell’arte contemporanea al turismo, fino all’imprenditorialità culturale e creativa: torna LuBeC – Lucca Beni Culturali, l’appuntamento che da oltre vent’anni mette al centro il dialogo tra cultura, innovazione e sviluppo territoriale.

La ventunesima edizione presentata ieri mattina, in programma l’8 e 9 ottobre al Real Collegio, avrà come filo conduttore il tema "Ponti di Cultura", un titolo che richiama la capacità della cultura di unire, di creare legami tra persone, comunità e istituzioni. Un’immagine potente e quanto mai attuale, in un’epoca segnata da trasformazioni rapide, dalle sfide globali alla rivoluzione digitale, fino ai conflitti che attraversano il nostro tempo.

L’edizione 2025 offrirà un ricco calendario di appuntamenti: oltre 20 eventi gratuiti tra conferenze, tavoli di lavoro e cantieri tematici, con la partecipazione di più di 130 relatori. Filosofi, economisti, artisti, dirigenti della pubblica amministrazione ed esperti italiani e internazionali si confronteranno in un dialogo aperto con imprese e mondo accademico, per riflettere insieme sul ruolo della cultura come motore di coesione, innovazione e sviluppo sostenibile.

A sottolineare la portata di questa nuova edizione è stato Gaetano Scognamiglio, presidente di Promo PA Fondazione, ente organizzatore della manifestazione: "Più di vent’anni sono senza dubbio un successo - ha detto - Da quest’anno abbiamo anche l’onore di collaborare con la Scuola Imt, e ci auguriamo che sia solo l’inizio di un lungo percorso insieme. Come ogni anno affronteremo anche temi legati alla città di Lucca".

Anche la direttrice di LuBeC e vicepresidente di Promo PA Fondazione, Francesca Velani, ha evidenziato come la manifestazione sia ormai diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale: "Ogni incontro nasce da un confronto con i partner e ha l’obiettivo di offrire strumenti, buone pratiche e prospettive di policies. In due giorni si intrecciano idee, esperienze e networking, creando un approccio multidisciplinare indispensabile per lo sviluppo culturale dei territori".

Alla conferenza di presentazione, svoltasi a Palazzo Orsetti, hanno preso parte anche i rappresentanti delle istituzioni locali. Sono intervenuti il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’assessore alla cultura Mia Pisano, Maria Pia Mencacci, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio, Lamberto Serafini per la Fondazione Banca del Monte di Lucca e, da remoto, Fabio Tagliaferri, presidente di Ales spa.

Un sostegno corale, a conferma del valore strategico della manifestazione, resa possibile grazie al contributo del Comune di Lucca, della Regione Toscana, del Ministero della Cultura e delle principali fondazioni bancarie locali, con in più – per la prima volta – il patrocinio della Commissione Europea, segno del crescente respiro internazionale di LuBeC.

"Oggi parlare di ‘ponti di cultura‘ grazie a Lubec ci permette di portare Lucca nel mondo e il mondo a Lucca, visto che arriveranno tanti ospiti prestigiosi. Un evento ormai punto di riferimento per la nostra città, siamo fortunati e onorati di avere una manifestazione di questo calibro".

"Parlare di ‘ponte‘ tra culture nei tempi che stiamo vivendo è importantissimo ed ha un grande valore - ha commentato il presidente della Provincia, Marcello Pierucci - Aggiungerei che servono ponti anche verso le nuove generazioni, dialogare con loro e convolgerli attivamente è fondamentale per il nostro futuro".

"Il nostro contributo all’evento, iniziato con l’ex presidente Giurlani oltre venti anni fa, proseguirà con convinzione anche nei prossimi anni - ha concluso Mencacci, vicepresidente dell’ente di San Micheletto – Quelli in programma sono tutti appuntamenti di grande interesse per la crescita del nostro territorio".