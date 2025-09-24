Furti a raffica nelle auto in sosta. Sgominata banda specializzata

Agivano tra la Valdinievole e la zona di Altopascio, nei parcheggi dei centri commerciali facendo razzia di oggetti lasciati nelle auto in sosta. Ma la Polizia Stradale di Pistoia, con l’operazione “Pit Stop” eseguita lo scorso 16 settembre, ha arrestato una banda specializzata in furti aggravati e ricettazione, a conclusione dell’indagine coordinata dalla Procura di Pistoia: tre le misure cautelari firmate dal Gip di Pistoia. Gli indagati sono quattro, residenti nelle Province di Pistoia e Napoli, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

L’indagine nasce da un furto avvenuto in aprile nell’area di servizio autostradale di Serravalle Sud sull’A11. Attraverso servizi di pedinamento e osservazione tramite telecamere di videosorveglianza, è stata individuata una vettura noleggiata da un “prestanome” in uso al gruppo criminale, ricostruendo una decina di raid predatori, commessi nelle province di Pistoia, Lucca e Grosseto. La strategia era semplice e collaudata: i criminali si muovevano quotidianamente a bordo dell’auto a noleggio, nei pressi dei parcheggi di centri commerciali e aree di servizio autostradali in cerca di oggetti di valore lasciati custoditi all’interno delle vetture parcheggiate.

Una volta individuata la preda, le donne si occupavano materialmente del furto, rompendo il vetro del veicolo o approfittando della distrazione di clienti di supermercati intenti a riporre il carrello della spesa, mentre gli uomini facevano da “palo”, all’interno dell’auto, pronti alla fuga. Le vittime erano sempre le stesse, le più fragili, gli anziani e i disabili, ai quali veniva prima sottratto il portafogli con il suo contenuto e poi, qualora scoperto il codice PIN, utilizzato il bancomat o la carta di credito per prelievi di denaro.