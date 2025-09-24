Incontri e tavole rotonde. Chi sono i protagonisti e i temi di cui si parlerà

La ventunesima edizione prenderà il via mercoledì 8 ottobre al Real Collegio. Il via ufficiale sarà dato dal convegno di apertura (ore 9.30), introdotto dal presidente di Promo PA Fondazione Gaetano Scognamiglio, con i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana e di Angela Acordon, Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca e Massa Carrara.

Seguirà un dibattito dedicato a "Cultura e Welfare" con ospiti di rilievo nazionale come Michele Guerra, sindaco di Parma e delegato Anci, Massimo Osanna, direttore generale Musei del Ministero della Cultura, ed Elena Pianea, dirigente della Regione Toscana e membro del gruppo di lavoro nazionale sul welfare culturale. A conclusione della mattinata è prevista la consegna del "Riconoscimento LuBeC 2025", assegnato a chi si è distinto nella tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Il programma della prima giornata proseguirà con un panel su cultura e intelligenza artificiale, che vedrà confrontarsi studiosi ed esperti come Laura Brandimarte dell’Università dell’Arizona, Lorenzo Casini, rettore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, e Marcello Minuti, coordinatore della Scuola nazionale del patrimonio. In serata, alle 18, Federico e Jacopo Rampini saranno i protagonisti dell’incontro aperto al pubblico dal titolo "Ponti di cultura: tempo e spazio, guerra e pace", fino a esaurimento posti.

Accanto ai convegni, il cuore pulsante di LuBeC rimangono gli otto cantieri tematici, veri laboratori di confronto e progettazione che anche quest’anno proporranno oltre venti appuntamenti gratuiti. Si parlerà di welfare culturale, turismo, imprese creative, sostenibilità, innovazione digitale e nuovi linguaggi immersivi, con la partecipazione di direttori di musei, economisti, artisti, studiosi ed esperti italiani e internazionali. Tra i momenti più attesi figura il Cantiere Imprese culturali e creative, organizzato con il Comune di Lucca, la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, la Fondazione Cassa di Risparmio e la Scuola Imt.

In questa cornice interverrà anche il sindaco di Lucca Mario Pardini, insieme ad altri esponenti del panorama nazionale come Marco Filippeschi (Ali–Autonomie Locali Italiane), Francesco Spano (Federculture) e Valter Tamburini (Camera di Commercio).

L’incontro punterà a rafforzare il sistema delle imprese culturali e creative, settore riconosciuto sempre di più come motore di innovazione sociale, occupazione e rigenerazione urbana. Il secondo giorno sarà invece incentrato sull’innovazione digitale e sulla sostenibilità, con focus dedicati all’intelligenza artificiale, alla valorizzazione dei giardini storici, alle nuove piattaforme per la misurazione dell’impatto culturale e alle strategie da adottare per rendere più accessibili e partecipati i luoghi della cultura.

Uno degli altri momenti più attesi di LuBeC 2025 sarà anche la presentazione di "Calibro", la nuova piattaforma digitale finanziata dal Pnrr – Tocc, pensata per restituire la performance dei progetti culturali rispetto ai quattro pilatri della sostenibilità Unesco.

Spazio infine nel programma anche ai "talk" con presentazioni, opportunità e anteprime dal mondo della cultura, con un programma disponibile on line sul sito della manifestazione www.lubec.it.

Giulia Prete