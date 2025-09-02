Puccini, Verdi e Morricone. E’ Barga Scottish Festival

Puccini, Verdi, folk scozzese ed Ennio Morricone: a Barga il concerto “In Canto” dell’associazione Lucchesi nel Mondo. Per la Barga Scottish Festival, l’associazione insieme al Comune di Barga porta al teatro dei Differenti un viaggio musicale che unisce lirica e tradizione popolare.

È questo lo spirito del concerto gratuito in programma venerdì 5 settembre alle 21 al Teatro dei Differenti di Barga. “Straordinariamente – spiega la presidente Ilaria Del Bianco -, quest’anno l’evento musicale che i Lucchesi nel Mondo offrono da tradizione nel mese di settembre si svolgerà a Barga, come omaggio a un territorio che ha dato un contributo fondamentale alla storia dell’emigrazione. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni della Giornata dei Toscani nel Mondo e del Barga Scottish Festival, che vedrà la partecipazione della delegazione ufficiale di Glasgow guidata dal Lord Provost Jacqueline MacLaren”.

Il concerto, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Barga, l’associazione Barga Scots, la Scuola Civica di Musica di Barga e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del Ministero della Cultura, avrà come protagonisti artisti di spicco, legati al territorio e al repertorio proposto, sotto la direzione artistica della regista Vivien Hewitt, che curerà la presentazione della serata. Ingresso gratuito.