La Scozia è qui. Un week-end di balli ed eventi

Nella "Città più scozzese di Italia" è iniziato il conto alla rovescia per il Barga Scottish Festival edizione 2025 che si svolgerà dalla sera di venerdì 5 a tutta la domenica 7 settembre, con tante iniziative musicali e danzanti, culinarie e culturali al sapor di Scozia.

Il Festival ospiterà per la parte musicale anche per quest’anno il ritorno della "Isle of Skye Youth Pipe Band", gruppo di giovani musicisti direttamente dall’Isola di Skye; non mancherà la partecipazione della Royal Highland Company Pipes & Drums e Società di Danza Circolo di Lucca. Il programma sarà arricchito di tanti spettacoli itineranti di musica e balli scozzesi dal vivo, mostre di pittura e foto e del "Barga Scottish Market" (apertura il sabato e la domenica dalle 10) al sapor della Scozia con prodotti tipici.

Il calendario del fine settimana si aprirà venerdì 5 settembre alle 9,30 al teatro dei Differenti con il convegno annuale dei Toscani nel Mondo. Alle 17,30 il via ufficiale vero e proprio con il corteo che da piazza Pascoli raggiungerà il centro storico aperto da "The Isle of Skye Youth Pipe Band" ed a seguire uno spettacolo itinerante per le vie dell’antico castello.

Nei giorni seguenti, tra gli evnti da ricordare, sabato 6 l’incontro ufficiale tra la sindaca di Barga e la Lord Povost di Glasgow, Jaqueline McLaren, presso la sala consiliare alle 10,30. Alle 18 in piazza del Comune con un concerto di musica tradizionale scozzese con Oscar McLellan. Finale in bellezza alle 21,30 in Piazza San felice con "Barga Ceilidh Dance" con il duo Lionhead e il "Circolo di Lucca".

Domenica programma davvero ricco che si apre alle 10 nel Parco Kennedy con la seconda edizione di "Barga Higland Games", giochi tradizionali scozzesi a squadre. Per il finale di giornata alle 16 in piazza San felice lo spettacolo danzante "A Scottish dance trip" a cura della società di danza Circolo di Lucca. Alle 17 "Royal Highland Company Pipes and Drums", della band "The Isle of Skye Youth Pipe band" e della società di danza Circolo di Lucca; alle 18,30 al teatro dei Differenti "Il Primetto è ‘ito’ in Scozia" a cura del Gvs Barga.

Luca Galeotti