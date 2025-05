Il cielo d’Irlanda sopra Barga. Con l’amicizia dei “Gatti randagi“ un gemellaggio nel segno del calcio

Tutto pronto a Barga per accogliere un’altra iniziativa che va nello spirito di accrescere l’amicizia tra la cittadina e la sua gente e le popolazioni d’Oltremanica. Dopo la Scozia (proprio giovedì il rientro a Barga della sindaca Caterina Campani dal nuovo viaggio per rafforzare i rapporti, in Scozia), anche l’Irlanda, grazie alla Heritage Cup, una novità nel mondo del calcio barghigiano che vedrà la luce il 1° ed il 2 giugno con un triangolare di calcio, buon cibo, buon bere e soprattutto la volontà di rafforzare, anzi di instaurare, un nuovo legame tra Barga ed appunto l’Irlanda.

Principali fautori di questo obiettivo i componenti della squadra amatori Gatti Randagi, già fortemente legati al Celtic di Glasgow, portandone anche i colori biancoverdi, ma soprattutto Declan Walsh, un cittadino irlandese di Dublino che di Barga si è innamorato equi ha messo su dimora e che ha voluto mettere in pratica questa idea coinvolgendo i Gatti Randagi, squadra che da tempo immemore ormai è una delle eccellenze del campionato do prima serie amatori AICS, e la squadra irlandese di cui è patron in Irlanda, Glenmuir Utd F.C. Così ne è nata la Heritage Cup, un triangolare che si svolgerà domenica 1 giugno al campo dell’Impero a Castelvecchio Pascoli e che coinvolgerà anche un’altra squadra dai colori… celtici, biancoverdi insomma, il Farafulla FC, formazione proveniente dalla Lunigiana. Dalle 14.30 all’Impero l’inizio del triangolare per contendersi la prima edizione del trofeo, con la squadra irlandese che arriverà a Barga nella notte di sabato. Durante tutto il pomeriggio, cibo e buona musica accompagneranno la manifestazione sportiva e poi conclusione in bellezza con una specie di "terzo tempo" allo stadio Johnny Moscardini di Barga dove per l’occasione aprirà in anteprima la festa di Libeeramente Barga, che ospiterà i protagonisti del triangolare a cena.

Lunedì, 2 giugno, un momento più istituzionale e anche per fare un altro passo verso l’amicizia con l’Irlanda. La mattina alle 12 l’incontro con le istituzioni cittadine nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi; il pomeriggio sarà invece tutto dedicato a vivere il meglio dei locali e dell’atmosfera dell’antico borgo di Barga, da condividere tutti insieme.

Luca Galeotti